KCK'lı Duran Kalkan: CHP, AKP'ye koltuk değneği olmayı bırakıp, demokrasi cephesine katılmalı

KCK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, CHP'ye "Bütün tutarlı sosyal demokratları çağırıyoruz; demokrasi cephesine katılın. Kimsenin ayrılması vs. yok. Herkesin özgürce yaşadığı demokratik Türkiye sistemini kuralım" sözleriyle çağrı yaptı. "Kılıçdaroğlu'nun nalına da mıhını da vuran AKP'ye koltuk değneği olan CHP'lilik artık bitmeli" diyen Kalkan, "CHP içinde tutarlı sosyal demokratlar var, yıllardır mücadele ediyorlar. Tanıyoruz, saygı duyuyoruz mücadelelerine" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Med Nuçe televizyonuna konuşan Duran Kalkan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Ortak mücadele yürütüyoruz. Direniş var, birçok kesimi içine alıyor. Demokrasi bloku ile yürüyor. Bu direnişte yer alan herkes AKP faşizmine karşı ortak bir duruşu gösteriyor. Bunun daha örgütlü hale getirilmesi, daha planlı-bütünlüklü hale getirilmesi gerekiyor. Başarı için örgütlü direniş şart. Kürdistan'daki özyönetim direnişi, aynı zamanda demokratik Ortadoğu ve Türkiye direnişidir. Türkiye'de de Türkiye'nin demokratik mücadelesi olarak, özerkliği olarak sürmeli. Devrimci-demokratik güçleri ortak demokrasi cephesinde birleşip faşizme karşı mücadele yürütülmeli.

"AKP'ye koltuk değneği olan CHP'lilik artık bitmeli"

Fiili CHP-AKP-MHP faşist, milliyetçi koalisyonu var. Faşist milli bir cephe var. Herkes yerini buna göre tayin etmeli. Özellikle CHP safını net olarak ortaya koymalı. Kılıçdaroğlu'nun nalına da mıhını da vuran AKP'ye koltuk değneği olan CHP'lilik artık bitmeli. CHP içinde tutarlı sosyal demokratlar var, yıllardır mücadele ediyorlar. Tanıyoruz, saygı duyuyoruz mücadelelerine. Ama gelinen noktada AKP'nin MHP ile kurduğu cepheye koltuk değneği olunamaz. CHP, suç ortağı mı olacak, onlara karşı demokratik direnişin yanında mı yer alacak? En başta CHP'ye sorumluluk düşüyor; bütün tutarlı sosyal demokratları çağırıyoruz; demokrasi cephesine katılın. Kimsenin ayrılması vs. yok. Herkesin özgürce yaşadığı demokratik Türkiye sistemini kuralım."