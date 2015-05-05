KCK: Silahsızlanma kongresini toplamayı gündemden çıkardık

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi bırakmayı hedefleyen kongreyi toplamayı gündemlerinden çıkardıklarını söyledi. Bese Hozat, “Bizim şu anda kongreyi toplama gibi bir gündemimiz yok. Çünkü, bu süreç işlemedi ve hiçbir adım atılmadı. Bırakalım müzakereyi, diyalog süreci de ortadan kaldırıldı. Bir aydır önderliğimiz ile görüşme olmuyor, heyet önderliğimizin yanına gitmiyor. PKK devletin atacağı adımlar üzerinden kongreyi toplayacaktı. Biz kongreyi gündemden çıkardık” diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İzleme komisyonundan geri adım atılınca, Abdullah Öcalan buna büyük tepki gösterdi. Muhataplarını ciddiyet ve tutarlılığa davet etti. Öcalan’ın çerçevelediği inisiyatif doğrultusunda bu açıklama yapıldı" dedi. Önder, "Öcalan PKK'ye silahsızlanma kongresi çağrısını İzleme Heyeti'nin huzurunda yapacaktı" demişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, 'Med Nuçe' televizyonuna konuşan Bese Hozat, çözüm süreci bağlamında son günlerde gündeme getirilen PKK'nın silahları bırakması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hozat, 28 Şubat Dolmabahçe deklarasyonu ve Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın barış manifestosunun çok önemli olduğunu, AKP’nin bu temelde adım atması halinde PKK'nın da kongresini toplamayı kararlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Kongre, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi durdurma kararını alırdı. Biz bu konuda yaklaşımımızı çok net ortaya koyduk. Önderliğimizin de onayladığı, imzaladığı ortak deklarasyonu açıkladılar. 10 maddede müzakerenin yapılması gerekiyordu İmralı'da. İzleme heyetinin gözetiminde resmi müzakere başlamalıydı. 10 madde üzerinde yapılacak müzakere ile mutabakat sağlanmalı ve TBMM'nin gündemine getirilmeliydi. Yarısı parlamenterlerden, yarısı izleme heyetinden oluşan bir Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu mecliste kurulmalı, önderliğimiz de bu komisyona konuşmalıydı."

'Kürt sorunu çözülmeden PKK

böyle bir kongre yapmaz'

Bese Hozat, İmralı heyeti ve hükümet temsilcilerinin ortak açıklaması ve Abdullah Öcalan'ın nevruz kutlamasında okunan açıklamasına rağmen devletin ve AKP’nin adım atmadığını ve savaş hazırlığı yaptığını ileri sürdü. Hozat, şöyle dedi:

"Bizim şu anda kongreyi toplama gibi bir gündemimiz yok. Çünkü, bu süreç işlemedi ve hiçbir adım atılmadı. Bırakalım müzakereyi, diyalog süreci de ortadan kaldırıldı. Bir aydır önderliğimiz ile görüşme olmuyor, heyet önderliğimizin yanına gitmiyor. PKK devletin atacağı adımlar üzerinden kongreyi toplayacaktı. Biz kongreyi gündemden çıkardık. Kürt sorunu çözülmeden PKK böyle bir kongre yapmaz. Kürt kimliği tanınmadan, bu temelde anayasa değiştirmeden ve Kürtlerin statüsünü kabul etmeden böyle bir kongreye asla toplayamaz. Öcalan'ın bir taraf olarak resmi kabul edilmesi gerekiyor."