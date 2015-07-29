KCK: Savaş politikasını durdurmak isteyen 5-10 maddelik bir programla demokrasi mücadelesi yürütmeli!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "Türkiye’de savaş politikalarını durdurmak isteyen herkesin üstüne düşen görev, 5-10 maddelik bir demokratikleşme programı temelinde demokrasi mücadelesini yürütme ve Türkiye’yi bu temelde bir demokratikleşmeye uğratmaktır" açıklaması yaptı.

ANF'de yer alan habere göre, KCK'dan yapılan açıklamadan bazı bölümler şöyle:

“Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin özgürlük mücadelesi ile sarsılan ve işlemez hale gelen 12 Eylül rejimi Erdoğan’ın öngördüğü siyasi sistemle restore edilmek istenmektedir. Erdoğan ekibi ve AKP hükümetinin tüm çabası böyle bir restorasyonu gerçekleştirmeye yöneliktir. Seçimle elde edemediği sonucu 7 Haziran seçimlerine yaptığı bir siyasi darbeyle elde etmek istemektedir. Şu anda güçlü bir hükümetin bile uygulamaya cesaret edemediği adımlar atılması bu amaçlıdır. Erdoğan ve ekibinin ve AKP’nin yeniden ‘Kürtleri en iyi biz ezeriz, dolayısıyla iktidar bizim hakkımızdır’ diyerek bugünkü savaş politikasını yürürlüğe koydu.

'Geçmişe bakmak gerekir'

Türkiye’de savaş politikalarını durdurmak isteyen herkes geçmiş dönemin tecrübelerinden yararlanarak, tüm çabaların ve mücadelelerin merkezine Türkiye’nin demokratikleşmesini ve bu temelde Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümünü koyması gerek. Çünkü bu hedefleri önlerine koymadan yürütecekleri hiçbir çaba kalıcı barış ve istikrar getirmeyecektir. Şu anda tüm demokrasi güçlerinin üstüne düşen görev, 5-10 maddelik bir demokratikleşme programı temelinde demokrasi mücadelesini yürütme ve Türkiye’yi bu temelde bir demokratikleşmeye uğratmaktır. Toplumsal muhalefeti harekete geçirmeden Türkiye’de temel sorunları çözecek bir demokratikleşmeyi gerçekleştirmenin mümkün olmadığını Türkiye siyasi tarihinin tecrübesinde görmek mümkündür.

'Tasfiye politikası yürürlükte'

Şu anda hükümetin yürüttüğü politikalar net ve açık biçimde bir savaş doğrultusundadır. Tamamen Kürt Özgürlük Hareketi’ni ezme ve tasfiye etme politikası yürürlüğe konulmuş durumdadır. Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe mutabakatını reddetmesi ve Önder Apo’ya tecrit uygulamasıyla başlatılan bu savaşa karşı durmak dışında özgür ve demokratik yaşamı sağlatacak başka bir yol yoktur. Kürt halkı AKP’nin halkımızın özgürlük ve demokrasi özlemini bastırmayı hedefleyen politikasını çok iyi bilerek örgütlenmeyi geliştirip, derinleştirip yaygınlaştırarak mücadeleyi yükseltmelidir. Bunun için en başta da hiçbir tutuklamaya kesinlikle izin verilmemelidir.”