KCK: HDP'ye yapılan saldırının karşılığı olur!

Özgür Gündem gazetesi, Muğla Fethiye’de HDP İlçe binasına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ‘’Karşılığı olur’’ başlığı ile manşetine taşıdı. HDP ve BDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan’da HDP’yi hedef alan saldırı ile ilgili olarak “Buradan hükümete düşen sorumluluk da şudur: Eğer bu saldırıların içinde değillerse bu barış düşmanı Gladyo parçacıklarını süratle tasfiye etmek zorundadırlar. Süreç açısından da zorlayıcı ve kabul edilemez olan bu saldırılar karşısında tüm demokratik çevreler ve halkımız gerekli tedbirleri almalıdır” demişti.

Haberde “HDP'ye yönelik artan ırkçı ve faşist organize saldırılar, yeni Sivas Katliamı girişimine dönüşüyor. Fethiye'de devlet görevlileri ile ırkçıların ‘samimi’ buluşması sonucu HDP tabelası devlet tarafından indirilirken, KCK, devleti ve faşist kesimleri uyardı” ifadesi kullanıldı.

Özgür Gündem’de yer alan haberde şöyle denildi:

HDP'nin Fethiye ilçe örgütü binası açılışına ırkçı bir grup saldırdı. Binayı kundaklamaya çalışan ırkçı güruha eşlik eden kaymakam, polis ve asker, ırkçılarla 'samimi' bir görüşme yaparak HDP tabelasını indirip Türk bayrağı astı.

HDP yalnız değildir

Devlet, saldırı yapan ırkçı güruhun sırtını sıvazlıyor. KCK, AKP, CHP, MHP ve Gülen hareketi ile Alperen Ocağı denilen güruhun' saldırıları organize ettiğini belirterek, "Bu güçler bilmelidir ki HDP yalnız değildir" diye uyardı.

HDP’ye karşı ittifak

HDP’nin Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün yapacağı ilçe örgütü binası açılışı öncesinde sosyal medya üzerinden saldırı örgütleyerek, ilçe merkezinde bulunan Salı Pazarı Meydan’ında toplanan binlerce kişilik ırkçı grup, ilçe binasına yürüdü. Açılışı yapılacak ilçe binasının yakınlarında toplanan ve giderek sayıları artan ırkçı grup, polisin de göz yumması üzerine ilçe binasına taş ve sopalarla saldırmaya başladı. HDP ise yaptığı açıklamada “Sivas Katliamı benzeri” bir katliamın olmaması için açılışı iptal ettiğini belirtti. Parti binasına küçük tüpler atan grup, binayı kundaklamaya çalıştı.

Türk bayrağı asıldı

Irkçı grubun yanına gelen Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Garnizon Komutanı, hadlerini aşarak ırkçı güruhun isteği doğrultusunda HDP tabelasını itfaiye araçlarına indirterek yerine Türk bayrağı astı. Kaymakam Çalık, linç kitlesine “Tabelayı indirip, Türk bayrağı asacağım” sözü verdi. Gruplar dağılmayınca bu defa devreye giren Demokrat Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, “Tamam sizin istediğiniz gibi olacak itfaiye gelip tabelayı indirip yerine Türk bayrağını asacak” dedi.