KCK davası gizli tanığı: Öcalan yakalandığında Türk bayrağını öptü

3. KCK iddianamesinde KCK/PKK yöneticisi gizli tanık Bahar'ın ilginç ifadelerine yer verildi. Gizli tanık Bahar, "Öcalan yakalandığında Türk bayrağını öpmüştür. Yanında üç cümlesiyle birlikte bayrağı öpme görüntüsü çıksa Öcalan'ı bugün kimse konuşuyor olmayacaktı" dedi.

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturmada 3. iddianame İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylandı. Davanın ilk duruşması 10 Eylül'de yapılacak. İddianamede, KCK'nın basın komitesinden olduğu iddia edilen 36'sı tutuklu 44 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, "Gizli Tanık Bahar, Gizli Tanık Haydar, Gizli Tanık Cemile ve Gizli Tanık Batuhan Yıldız" olmak üzere toplam 3 gizli tanığın ifadesine yer verildi.

'Öcalan yakalandığında Türk bayrağını öpmüştür'

İddianamede Gizli Tanık Bahar ifadesinde, Abdullah Öcalan'ın yakalandığında "Ben Türk'üm, Türkler'i severim. Annem de Türk'tür. Eğer bir hizmet imkanı olursa yaparım. Bir hizmet gerekirse yaparım" gibi sözler söylediğini hatırlatarak, "Öcalan yakalandığında Türk bayrağını öpmüştür. Yanında üç cümlesiyle birlikte bayrağı öpme görüntüsü çıksa Öcalan'ı bugün kimse konuşuyor olmayacaktı. Derin devlet adamına sahip çıkmış ve onu Kürtlerin gözünde sıfıra indirecek görüntüleri elinde koz olarak tutmuştur. Öcalan, İmralı'da görüştüğü derin devletin elemanlarına örgütü hareketlendirme sözü vermiştir" ifadelerine yer verildi.

'Eylem talimatlarını Öcalan verdi'

İddianamede Gizli tanık Bahar'ın beyanlarından, PKK terör örgütünün 2007 yılından sonraki faaliyetlerine ana çatı yapılanması olarak KCK adı altında devam edildiği, KCK/PKK terör örgütü adına gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerinin ve tüm faaliyetlerinin Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda KCK yürütme konseyi tarafından yönetildiği ve KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.