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Politika

Eski MHP vekili Bölükbaşı: Öcalan'ın idamını Ecevit ve Yılmaz engelledi

Bölükbaşı, ‘Siyaset İskelesi'nde, partiden istifası ile sonuçlanan kaset iddialarının iç yüzünü ve Abdullah Öcalan ’ın idamla yargılandığı sürecin perde arkasını anlattı

11 Mayıs 2012 20:30

 

Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı kaset skandalından Öcalan'ın idam cezasının ertelenmesine kadar birçok konuda yaşananları ilk kez anlattı.

Seçimlere kısa bir zaman kala patlayan kaset skandalı ile siyaset sahnesinden çekilen Eski diplomat ve MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı, 5. kitabı "Siyaset İskelesi" ile, MHP 'de geçirdiği 12 yıl üzerinden Türkiye 'nin bir dönemine ışık tutuyor.

 

Bölükbaşı, kitabını NTV’ye değerlendirdi:

 

‘Öcalan’ı ipten Ecevit ve yılmaz aldı’

 

“57. Hükümet’in sonunu hazırlayan nedenler, rahmetli Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın bu süreçteki rolleri ve en önemlisi de Türkiye'de bugün de tartışılan teröristbaşının idamı meselesinde yaşanan gelişmelerin bilinmeyen bazı yönlerini kitapta bulabilecekler.

O dönemde teröristbaşıyla ilgili İmralı mahkemesinin kararı kesinleştikten sonra dosya Başbakanlık’a geldi. Oradan Meclise sevk edilmesi, Adalet Komisyonu’nda görüşülüp suçun infazı gerekiyordu. Fakat rahmetli Ecevit bunu Başbakanlık’ta tuttu. Sayın Mesut Yılmaz da asılmasına karşıydı.

Türkiye ’de bir lobi oluştu, maalesef TSK da biz bu konuda tarafız diye görüş bildirmediler. Teröristbaşı Öcalan’ı ipten kurtarmak için büyük bir seferberlik başlatıldı. Orada MHP ve sayın Devlet Bahçeli tek başına direndi, onun hikayesini anlatıyorum.”

 

‘Her türlü ahlak dışı yöntem kullanıldı’

 

“Sayın Başbakan’ın Kürt açılımının önünde en büyük engel MHP ’ydi. MHP erirse Kürt açılımını daha rahat ilerletebilir, PKK’nın taleplerini karşılayacak bir anayasa artık bir hayal olmaktan çıkar, gerçekleşebilir dediler. Bunun için ne lazımdı 12 haziran 2011 seçimlerinde MHP ’nin baraj altında bırakılması lazımdı ki yeni Meclis’te olmasın. Onun için seçim öncesinde MHP ’yi hedef alan ahlaki, vicdani ve hukuki hiçbir ölçü ile bağdaşmayan bir kampanya başlatıldı.

Bu kampanyada nisan ayının başlarında hız kazandı. Her türlü ahlak dışı yol ve yöntem kullanıldı. Türk siyasi hayatının en çirkin seçim kampanyasıdır. Bu kampanyada benimle ilgili bir ses kaydı olduğu da söylendi. Benim açımdan seçimlere böyle bir konu üzerinden, böyle bir ses kaydı üzerinden MHP ’nin tartışılması Devlet Bahçeli ’nin yıpratılması MHP’ye zarar verecekti. Bizlerin milletvekili olması hiç önemli değildir. Biz ayrıldık.”

 

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