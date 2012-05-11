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44 sanıklı 3. KCK iddianamesi kabul edildi

800 sayfalık iddianamede, 36'sı tutuklu 44 sanık yer alıyor

11 Mayıs 2012 16:58

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklarının çoğunluğu basın mensuplarından oluşan 44 sanıklı 3. KCK iddianamesini kabul etti.

800 sayfalık iddianamede, KCK’nın "basın komitesinden" olduğu iddia edilen 36’sı tutuklu 44 sanık yer alıyor. Sanıklar, "KCK yöneticisi olmak ve KCK üyesi olmak" ile suçlanıyor. İddianamede aralarında Nurettin Fırat, Ertuş Bozkurt ve Mazlum Özdemir’in de bulunduğu 12 sanık yöneticilikle, diğer 32 sanık ise üyelikle suçlanıyor. Mahkeme tutuklu 36 sanığın tutukluluk halinin ise devamı yönünde karar verdi.

İlk duruşma 10 Eylül tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek.

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