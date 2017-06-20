KCK Basın davasında gazetecilerin pasaportları ikinci kez iptal edildi

“KCK Basın” adı altında yargılanan 46 gazetecinin pasaportu mahkemenin bir önceki heyetinin daha önce pasaportlara el koyma kararı yeni atanan heyet tarafından yinelendi. Heyet değişikliği nedeniyle dosyanın incelenmeye alınmasına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim gününe ertelendi.

“KCK Basın” adı altında 46 gazetecinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya gazeteciler Davut Uçar, Çağdaş Kaplan, Sadık Topaloğlu, Turabi Kişin, Evrim Kepenek, Hamza Sümeli ve Çağdaş Ulus hazır bulunurken, müdafiler ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu avukatları duruşmada hazır bulundu.

Önceki mahkeme heyetinin gazetecilerin pasaportlarının iptal edilmesine yönelik kararı olmasına rağmen yeni heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, gazetecilerin pasaportlarını Kanun Hükmünde Kararname kapsamında iptal edilmesini istedi. Mahkeme heyetinin duruşmadan 4 gün önce bu yönlü karar alması dikkat çekti.

Duruşmada söz alan Avukat Sinan Zincir, “Önceki duruşmada adımı tutanaktan çıkarmıştınız, umarım bu defa yapmazsınız” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Siz iyi niyetle hareket etmiyorsunuz” demesi dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, dosyanın vasıf ve kapsamı ile heyet değişikliği nedeniyle dosyanın incelenmeye alınmasına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim gününe erteledi.

Dava hakkında

20 Aralık 2011 yılında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi Kürt basınına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 gazeteciden 32’si 24 Aralık'ta tutuklanmıştı. Yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri basın açıklamaları, notları, haber kaynakları ile konuşmaları ve telefonlarında bulunan haber kaynaklarının isimlerine kadar birçok gazetecilik faaliyeti iddianamede suç delili olarak yer aldı. 32 tutuklunun 17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken, geriye kalan tutuklular ancak Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldıktan sonra tahliye edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Mart 2014’te Mazlum Özdemir, Seyhmus Fidan, Hüseyin Deniz, Nevin Erdemir, Semiha Alankuş, Kenan Kırkaya, M. Emin Yıldırım ve Haydar Tekin'in tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Ardından 12 Mayıs 2014'te de gazeteciler Mikail Barut, Nurettin Fırat, Ertuş Bozkurt, Turabi Kişin, Ramazan Pekgöz, Yüksel Genç ve Davut Uçar hakkında tahliye kararı çıktı. Gazetecilerin tümü serbest kalırken, gazeteci Mikail Barut hakkında başka bir davadan hüküm bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmadı.