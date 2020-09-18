Meslektaşları için Koronavirüs'ten korunma kılavuzu hazırladı

T24 Haber Merkezi

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan, sağlık çalışanları için üç bölümden oluşan bir Covid-19'dan korunma kılavuzu hazırladı.

Kılavuzun ilk bölümünde bilgilere yer verildi, ikinci bölümünde bu bilgiler kullanılarak korunma önerileri sunuldu. Üçüncü bölümde ise püf noktaları yer aldı.

Kılavuzda korunma önerileri bölümünde; göz koruyu seçimi, kişisel koruyucu ekipman seçimi/giyimi/çıkarılması ve ortak alanlar - dinlenme odalarında korunmaya ilişkin bilgiler yer aldı.

Kılavuzda yer alan korunma yöntemleri şu şekilde:

''Göz koruyucu seçimi

Bu amaçla alın ve zigoma ile arada boşluk bırakmayan gözlükler veya yüz siperleri kullanılmalıdır.

Bence yüz siperliği daha iyi. Çünkü maskenizin üstünü de kapatır, ayrıca farkında olmadan elinizi yüzünüze/maskenize değmenize engel olur.

Kişisel koruyucu ekipman seçimi

Bilinen Covidli hasta: Respiratuar maske, üstüne cerrahi maske (respiratuar maskenin kirlenmesini engellemek, kullanım süresini uzatmak için) + göz koruyucu + önlük + bone + eldiven

Covid semptomları olmayan hasta:

Muayene sırasında hasta maske takabiliyor / burun-ağız-boğaz muayenesi yapılmıyor: Cerrahi maske + göz koruyucu + eldiven

Muayene sırasında hasta maske takamıyor / burun-ağız-boğaz muayenesi yapılıyor: Respiratuar maske + göz koruyucu + önlük + bone + eldiven

Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi

Ellerinizi yıkayın/dezenfekte edin

Cerrahi maskenizi henüz çıkarmayın

Önlüğünüzü giyin

Bonenizi takın

Maskenizi lastiklerinden tutarak çıkarın

Ellerinizi yıkayın/dezenfekte edin

Yeni maskenizi takın

Siperliğinizi takın

Ellerinizi yıkayın/dezenfekte edin

Eldivenlerinizi takın

Kişisel koruyucu ekipmanların çıkarılması

Uzun çalışma saatlerinden sonra, yorgunken, kişisel koruyucu ekipmanlar çıkarılırken yeterli özen gösterilmezse, ne yazık ki bulaş riski fazla olacaktır. Bu nedenle, acele etmemeniz ve kişisel koruyucu ekipmanlarınızı uygun şekilde çıkarmanız önemlidir.

Önlüğünüzü çıkarın

Eldivenlerinizi çıkarın

Ellerinizi yıkayın

Siperliğinizi arkasından tutarak çıkarın. Önündeki şeffaf kısma değmeyin

Ellerinizi yıkayın/dezenfekte edin

Bonenizi kulaklarınızın üstündeki kısımdan tutarak çıkarın. Bonenin dış kısmını yüzünüze veya saçlarınıza değirmemeye dikkat edin

Ellerinizi yıkayın/dezenfekte edin

Maskenizi çıkarın

Ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın

Yeni maskenizi takın

Ortak alanlar ve dinlenme odalarında korunma

Yapılan çalışmalarda, sağlık personeline bulaş riskinin bu alanlarda yüksek olduğu gösterilmiştir. Çünkü yeme-içme nedeniyle maskesiz oturulmakta, ve sohbet edilmektedir. “Bilgi 2”de belirttiğim gibi, konuşma sırasında solukla salınan virüs miktarı ve kişinin ağzından uzaklaşma mesafesi artar. Bazı hastanelerde dinlenme odalarındaki pencereler açılmadığı için, bu konu daha da önem kazanmaktadır.

Ortak alanlarda dinlenirken şunlara dikkat edin:

Dinlenme odasına girerken ve çıkarken ellerinizi uygun şekilde yıkayın/ dezenfekte edin

Bu mekanlarda toplu halde bulunmamaya gayret edin

Yalnız değilseniz, mümkünse maskenizi çıkarmayın, birbirinizden 1,5 metre mesafede oturun

Yeme-içmeyi sırayla yapın. Böylece herkes maskesini aynı anda çıkarmamış olur

Maskeniz takılı değilken konuşmayın (Bilgi 2)

Tek kullanımlık bardak, tabak vb. tercih edin, bu eşyaların ortak kullanımından kaçının

Dinlenirken yeme-içme ihtiyacınızı mümkünse açık havada giderin

Bunlara uymanın, özellikle yoğun çalışma saatlerinden sonra ne kadar güç olduğunun farkındayım. Dinlenme odalarının biraz olsun gevşemeye ihtiyacı olanlar için ne kadar değerli olduğunu, birlikte sohbet etme ve yemek yemenin ne kadar rahatlatıcı olduğunu da biliyorum. Ancak şu bir gerçek ki, covid size en savunmasız anınızda, en beklemediğiniz kişiden bulaşacak. En yakın iş arkadaşınız asemptomatik bir covidli olabilir, hastanelerin çoğunda tarama testi yapılmadığı için bunu bilme imkanımız yok...''

Kılavuzun tamamı için tıklayın.