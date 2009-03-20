Kazlıçeşme ve Çağlayan yarın trafiğe kapalı

Kazlıçeşme ve Çağlayan'da 22 Mart Pazar günü yapılacak açık hava toplantıları dolayısıyla bazı cadde, sokak ve noktalar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı dolayısıyla aynı gün saat 08.00'den itibaren Onuncuyıl Caddesi (Sahil kuzey güney girişleri ve Belgrat Kapı arası), Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Taşhanlar Varyanttan Zeytinburnu Abay Caddesi'ne girişler, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abay Caddesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü, Kazlı Çeşme Pazar önünün (Muammer Aksoy Caddesi) trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Açıklamaya göre, Mevlanakapı Kavşağı sahil istikameti, Yenikapı istikameti Galeria ilerisi Zeytinburnu Köprüsü, Samatya Işıklar Ataköy istikameti ve Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mevkii ve çevresindeki yolların ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılacak.



Açıklamada, sürücülerin, Emine Erkul Caddesi ve Emine Erkul Caddesi'nden E-5'e katılım, Yenikapı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi'ne ve Millet Caddesi'ne katılım ile Topkapı'dan E-5 güney-kuzey katılımını alternatif olarak kullanabilecekleri duyuruldu.



Çağlayan trafiği



Çağlayan Meydanı'nda 22 Mart Pazar günü yapılacak olan açık hava toplantısı dolayısıyla da aynı gün saat 09.00'dan mitinglerin bitimine bazı cadde ve sokakların ihtiyaç duyulduğunda kontrollü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Buna göre, Darulaceze Caddesi, Piyalepaşa Caddesi, Çağlayan Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi, Dr.Cemil Bengü Caddesi, İzzet Paşa Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, 28 Nisan Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ile Feriköy Kasap Sokak, Akar Sokak, Eğitim Sokak, Ayazma Sokak, Gürun Sokak, Fırın Arkası Sokak, Fırın Aralığı Sokak, Çınar Sokak, Çağlayan Top Sahası Yanı Sokak, Egemen Sokak, Yurt Sokak, Kanarya Sokak, Zafer Sokak, Yavuz Sokak, Avcılar Sokak, Yeniyol Sokak ve İdil Sokak gerektiğinde araç trafiğine kapalı olacak.



Ayrıca, Kasımpaşa'dan Piyalepaşa Bulvarı'na katılım, Çağlayan Piyalepaşa Bulvarı'na Katılım, Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan istikametine katılım, D-100 Karayolu'ndan Çağlayan katılımı, D-100 Karayolu'ndan Kasımpaşa katılımı, Vatan Caddesi Çağlayan çıkışı, Mecidiyeköy'den Çağlayan'a gidiş Kuştepe Işıklar, Şişli istikametinden Çağlayan'a gidiş Hürriyet Tepe Işıklar, Kağıthane Caddesi'nden Çağlayan'a çıkış, Okmeydanı Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesi'ne çıkış, TEM'den Darülaceze Caddesi'ne geliş, Piyalepaşa Darülaceze gelişi, Perpa Darülaceze gelişi, Gürsel Mahallesi gelişi, Halide Edip Caddesi Şişli gelişi ve

Şişli'den Çağlayan'a geliş noktaları da trafiğe kapatılacak.



Açıklamada, Kasımpaşa'dan-Çağlayan yönüne gidecek sürücülerin, Okmeydanı ve Kağıthane istikametini, Okmeydanı'ndan Piyalepaşa yönüne gidecek sürücülerin ise Haliç Hasköy istikametini, D-100 Karayolu'ndan Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı'na gideceklerin Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Balmumcu istikametini, Kağıthane'den-Çağlayan yönüne gideceklerin Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe-Gültepe istikametini, Vatan Caddesi'nden-Çağlayan istikametine gideceklerin Kağıthane-Gülbağ-Mecidiyeköy istikametini, Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne gideceklerin E-5 veya Şişli yönünü, Şişli'den Çağlayan yönüne gidecek

sürücülerin, E-5'ten Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu istikametini, Okmeydanı'ndan Mecidiyeköy'e gideceklerin E-5 istikametini ve TEM ve Okmeydanı'ndan Şişli istikametine gideceklerin ise Haliç veya Mecidiyeköy istikametini kullanabilecekleri duyuruldu.

