Kazlıçeşme, MHP ile BBP'ye de kapalı

MHP ile BBP'nin 21 Mart Cumartesi Kazlıçeşme'de yapacakları mitinge verilen izin Nevruz etkinlikleri dolayısıyla kaldırıldı



Zeytinburnu 1. İlçe Seçim Kurulu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Büyük Birlik Partisi'ne (BBP), 21 Mart Cumartesi günü miting yapmaları için Kazlıçeşme Meydanı'nın tahsis edilmesine dair daha önce aldığı kararı, Nevruz etkinlikleri dolayısıyla kaldırdı.



Zeytinburnu 1. İlçe Seçim Kurulu, yaptığı toplantıda, İstanbul Valiliği'nin 17 Mart 2009 tarihli yazısında belirttiği, "Kazlıçeşme açık sahasında kutlanması düşünülen Nevruz etkinlikleri dolayısıyla 21 Mart 2009 Cumartesi günü MHP ile BBP'nin yapacakları mitinglerin buna göre yeniden düzenlenmesi konusunun değerlendirilip, bir karar verilmesi" istemini görüştü.



Kurul, 10 Mart 2009 tarihinde verdiği, Kazlıçeşme meydanının miting yapmaları için 21 Mart 2009 Cumartesi günü 10.00-13.45 saatleri arasında BBP'ye, 14.45-18.30 arasında MHP'ye tahsisine dair kararının kaldırılması-geri alınmasına hükmetti.

