Kazım Koyuncu'nun şarkılarını çocuklar seslendirecek

Karadeniz müziğini farklı bir tarzda yorumlamasıyla tanınan Kazım Koyuncu, vefatının 11. yılında Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen konserle anılacak.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ‘Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu’ tarafından düzenlenen konserde, sanatçının şarkıları çocuklar tarafından seslendirilecek.

‘Kazım Koyuncu Şarkıları’ isimli konserde, 25 Haziran 2005'te hayatını kaybeden Koyuncu'yu anmak için, sanatçı vefat ettiğinde dünyaya yeni gelmiş çocuklar sahne alacak.

Kazım Koyuncu'ya sahnede daha önce eşlik etmiş müzisyenlerden oluşan orkestranın şefliğini ise Turhan Yükseler üstlenecek.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilecek konserde, Nejat Yavaşoğulları, Şükriye Tutkun, Emre Altuğ, Ayça Varlıer, Selçuk Balcı, Seyfi Yerlikaya, Cem Cücenoğlu, Taylan, Manuş Baba, 'Çocuk Kalbim Seni Söyler' korosuna birer şarkı ile eşlik edecek.

Çöplere bıraktığı tablolar, sokak performansları ve duvar resimleriyle öne çıkan Ressam Efe Işıldaksoy ve dans sanatçısı Gonca Gümüşayak da canlı performansları ile sahnede olacak.