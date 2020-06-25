Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında anıldı

'Şair Ceketli Çocuk', 'Karadeniz asi çocuğu' olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yılında anıldı. Siyasetçiler, sanatçılar, sosyal medya kullanıcıları henüz 34 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Koyuncu'yu unutmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koyuncu'yu, "Koyverdun gittun bizi. Karadeniz’in asi çocuğu seni hep özlem ve saygıyla anıyoruz" sözleriyle anarken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söylemeye devam ettik' dedi ve bu dünyaya veda etti. 15 yıl önce aramızdan ayrılan Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu'yu sevgi ve özlemle anıyorum" paylaşımını yaptı.
Karadenizli halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koyuncu'yu, "Hep güzel konuşup tane tane anlattı. Yaşamanın ne kadar değerli ve basit olduğunu, hayattan ne beklenmesi gerektiğini tane tane tarif edip dünyaya teşekkür etti ve gitti. Sen hiç unutulmayacaksın" sözleriyle anlattı.
Sanatçı Ferhat Tunç da Koyuncu'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Demek ki 15 Yıl olmuş susalı nefesin. Oysa umuda, barışa ve kardeşliğe çağırırdı hep sesin. Ah benim güzel kardeşim, sevgiyle ve özlemle anıyoruz seni" diyerek andı.
"Beraber ağlamak her daim iyileştiricidir ancak bir araya gelişimiz hepimizi tehlikeye atabilir"
Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yılki anmanın Koronavirüs salgını nedeniyle toplu olarak yapılmayacağını belirterek, "Bir araya gelmek, beraber ağlamak, birlikte ritüellerimiz her daim iyileştirici olmuştur. Ancak bu kez bir araya gelişimizin hepimizi tehlikeye atabilecek olmasında sebep anmanın topluca yapılmasına razı olamadık. Her şeyden öte insana Kazım Koyuncu tek bir kişinin bütüne nasıl bağlı olduğunu hissetmiş biriydi. Hepimizin Kazım Koyuncu'yu anlama ve sevme biçimi farklı olabilir, olmuştur. Bu nedenle dileyen kendi anma şeklini yaratmakta özgürdür" dedi.
Trabzonspor Koyuncu'yu unutmadı
Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Koyuncu için Trabzonspor da bir anma mesajı paylaştı. Mesajda, "Şarkılarla geçtin aramızdan geçtin aramızdan Şair Ceketli Çocuk. Kazım Koyuncu'yu vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.
Kazım Koyuncu kimdir?
'Şair Ceketli Çocuk' olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, 1992 yılında ilk profesyonel müzik çalışmalarını yapmaya başlamıştı. 1989'da girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1993 yılında bırakan sanatçı, o yıldan sonra müzik kariyerine ağırlık verdi.
Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü. Okumayı çok seven, müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu.
Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdıysa da üniversitede pek parlak bir öğrencilik dönemi geçirmedi. Sanat tutkusu ağır basan ve müzik çalışmalarına o yıllarda ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak profesyonel müziğe adım attı.
'Gülbeyaz' isimli televizyon dizisiyle tanındı
Koyuncu, esas tanınırlığını 2002'de yayınlanan 'Gülbeyaz' isimli televizyon dizisinin müziklerini yapmasıyla elde ederken, dizinin ardından konser programları artmaya başladı ve 2004'te ikinci solo albümü 'Hayde'yi çıkardı.
Kanser teşhisi konulduğunda takvimler 2004'ün aralık ayını gösteriyordu ama doktorlar fazla yorulmaması gerektiğini söylese de sanatçı konserler vermeye devam etti. Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde veren Koyuncu'nun o gün söylediği "Ha kanser ha konser" sözleri sevenleri tarafından unutulmadı. Koyuncu, hüzün kokan albümlerinde Türkçenin yanı sıra Hemşince, Lazca ve Gürcüce eserlere yer verirken, sadece Karadeniz bölgesinde değil, yurt içi ve yurt dışından geniş bir coğrafyada geniş bir kitle tarafından sevildi.
Bir röportajında "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." sözlerini sarfeden Kazım Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken yaşamını yitirdi. Koyuncu, vefatından iki gün sonra, doğduğu köy olan Yeşilköy'de fındık ağaçlarının çevrelediği köy mezarlığında defnedildi.
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