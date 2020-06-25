Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında anıldı

'Şair Ceketli Çocuk', 'Karadeniz asi çocuğu' olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yılında anıldı. Siyasetçiler, sanatçılar, sosyal medya kullanıcıları henüz 34 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Koyuncu'yu unutmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koyuncu'yu, "Koyverdun gittun bizi. Karadeniz’in asi çocuğu seni hep özlem ve saygıyla anıyoruz" sözleriyle anarken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söylemeye devam ettik' dedi ve bu dünyaya veda etti. 15 yıl önce aramızdan ayrılan Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu'yu sevgi ve özlemle anıyorum" paylaşımını yaptı.

Karadenizli halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koyuncu'yu, "Hep güzel konuşup tane tane anlattı. Yaşamanın ne kadar değerli ve basit olduğunu, hayattan ne beklenmesi gerektiğini tane tane tarif edip dünyaya teşekkür etti ve gitti. Sen hiç unutulmayacaksın" sözleriyle anlattı.

Sanatçı Ferhat Tunç da Koyuncu'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Demek ki 15 Yıl olmuş susalı nefesin. Oysa umuda, barışa ve kardeşliğe çağırırdı hep sesin. Ah benim güzel kardeşim, sevgiyle ve özlemle anıyoruz seni" diyerek andı.

"Beraber ağlamak her daim iyileştiricidir ancak bir araya gelişimiz hepimizi tehlikeye atabilir"

Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yılki anmanın Koronavirüs salgını nedeniyle toplu olarak yapılmayacağını belirterek, "Bir araya gelmek, beraber ağlamak, birlikte ritüellerimiz her daim iyileştirici olmuştur. Ancak bu kez bir araya gelişimizin hepimizi tehlikeye atabilecek olmasında sebep anmanın topluca yapılmasına razı olamadık. Her şeyden öte insana Kazım Koyuncu tek bir kişinin bütüne nasıl bağlı olduğunu hissetmiş biriydi. Hepimizin Kazım Koyuncu'yu anlama ve sevme biçimi farklı olabilir, olmuştur. Bu nedenle dileyen kendi anma şeklini yaratmakta özgürdür" dedi.

Trabzonspor Koyuncu'yu unutmadı

Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Koyuncu için Trabzonspor da bir anma mesajı paylaştı. Mesajda, "Şarkılarla geçtin aramızdan geçtin aramızdan Şair Ceketli Çocuk. Kazım Koyuncu'yu vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

Kazım Koyuncu kimdir?

'Şair Ceketli Çocuk' olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, 1992 yılında ilk profesyonel müzik çalışmalarını yapmaya başlamıştı. 1989'da girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1993 yılında bırakan sanatçı, o yıldan sonra müzik kariyerine ağırlık verdi.