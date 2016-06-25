Kazım Koyuncu ölümünün 11. yılında anılıyor

Geleneksel Karadeniz müziği ile Rock'n' Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Kazım Koyuncu, kanser nedeniyle 25 Haziran 2005’te 34 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Kazım Koyuncu'nun yaşama veda edişinin 11. yılında, kültür-sanat çatısı altında sevenleri bir araya gelmeye devam ediyor.

"İnsan ölür, isyan yaşar! Kazım isyandır" temasıyla buluşan Kazım Koyuncu hayranları 24 Haziran'da Dost Sahnesi'nde başladıkları anma etkinliklerine 25, 26 Haziran'da da devam edecek. Çok sayıda sanatçının sahne alacağı etkinliklerde çocuklar için de farklı konularda birçok atölye düzenlenecek.

"Şarkılarla geçtim aranızdan"

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de (Pançol), 7 Kasım 1971'de doğan Kazım Koyuncu, müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı, çocukluğu "üstadım" dediği, "Kemençeci Yaşar" lakabı ile tanınan Yaşar Turna'nın yanında türkü dinleyerek geçti.

İstanbul'a üniversite eğitimi için geldikten sonra müzikle yoğun olarak uğraşmaya başlayan Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrıldı. 1992 yılında profesyonel müzik hayatına atıldı. 1992'de, henüz 20 yaşında iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurdu ve profesyonel müzik hayatı başladı. Zamanla Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrıldı ancak rock müzikten kopamadı ve geleneksel Laz halk müziğini rock tabanlı yorumlamaya başladı.

1993’te Mehmedali Barış Beşli ile birlikte Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) adlı rock müzik grubunu kurdu. Lazca rock yapma iddiası ile yola çıkan ve 1995'te Va Mişkunan (Bilmiyoruz), 1998'de de İgzas (Gidiyor) adlı albümleri yaparak bu iddialarını da gerçekleştiren grup, sınırlı sayıda (yalnızca 130 adet) basılmış bir konser albümü (Bruxel Live) çıkardıktan sonra 1999 yılında dağıldı.

Kazım Koyuncu, tek başına devam ettiği müzik yaşamında, Salkım Söğüt adlı projelerin ikincisinde 3 şarkıyla yer aldı. 2001’de Viya adlı ilk solo albümünü çıkardıktan sonra Kanal D televizyonunda yayınlanan TV dizisi Gülbeyaz'ın müziklerini yapınca yurt çapında tanındı. Daha sonra Kemal Sahir Gürel ile birlikte Sultan Makamı adlı televizyon dizisinin müziklerini hazırladı.

Karadeniz müziğinin temsilcilerinden Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin ile birlikte düzenledikleri Hey Gidi Karadeniz konserler dizisinin de öncülüğünü yaptı, Nisan 2004'te ikinci solo albümü 'Hayde'yi çıkardı.

2004'ün sonlarında sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu ve kanser tedavisi görmeye başladı. 25 Haziran 2005'te, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra 16 şarkının 4 tanesi konser kaydı, 4 tanesi demo kayıt, geri kalanı 8 tanesi ise farklı albümlerdeki şarkılarından oluşan Dünyada Bir Yerdeyim albümü, Halkevleri tarafından 18 Aralık 2006'da çıkartıldı.

Bu albümün geliriyle Kazım Koyuncu Kültür Merkezi çalışmalarına başladı ve halen çeşitli atölye çalışmalarıyla katılımcılarına ücretsiz eğitimler vermeye devam etmektedir. 2008 yılında Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesinin yanı sıra bir kısmı hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerle anlatan, yönetmenliğini Ümit Kıvanç'ın yaptığı "Şarkılarla Geçtim Aranızdan" belgeseli 3 DVD halinde yayınlandı.