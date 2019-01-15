Kazım Karabekir'in "Hayatım" kitabı raflarda

T24 - Kültür Sanat

Türk askerî ve siyasi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Kâzım Karabekir’in “Hayatım” adlı eseri Kronik Kitap tarafından okuyucularla buluşturuldu.

Askerî tarihçi – yazar Erhan Çifci’nin editoryal katkılarıyla yayına hazırlanan kitap, Karabekir’in yaşamının ilk 25 yılını (1882-1907) esas alıyor.

Eseri yayına hazırlayan Çifci, metnin daha önce de kitap olarak basıldığını ancak bunların transkripsiyon hüviyetinde olduğunu belirterek, kendilerinin metin üzerinde farklı bir formatta çalıştıklarını ve metni eleştirel bir gözle ele aldıklarını vurguladı.

Bu bağlamda metinde yer alan bazı hataların düzeltildiğine dikkat çeken Çifci, olaylar-şahıslar ve terminolojik ifadeler hakkında bilgiler verilmesi marifetiyle kitabı çok daha okunabilir kılmaya çalıştıklarını ekledi.

Erhan Çifci kimdir?

1980 yılında, İstanbul’da dünyaya gelen Erhan Çifci lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; yüksek lisansını ise Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesindeki Harp Tarihi ve Strateji programında tamamladı.

Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda sürdüren Erhan Çifci’nin 316 Gün: Albay Nuri Pamir’in Kore Savaşı Günlüğü ve Mektupları (Puna Pamir ile beraber - 2014); Kutü’l-Amare Kahramanı: Halil Kut Paşa’nın Anıları (2015); Şark Cephesi’nden Kore’ye Bir Türk Generali: Tahsin Yazıcı’nın Askerlik Serüveni (2015); Topyekûn Harp (Aynur Onur Çifci ile beraber - Tercüme 2017) ve İdealist, İttihatçı Bir Muallim: Selim Sırrı Tarcan (2017), Teşkilat-ı Mahsusa-Kafkasya ve Balkanlar'da Operasyonlar (2018) adlı kitapları yayınlanmıştır.

Ayrıca kendisinin Askerî Tarih, İç Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yazmış olduğu makale ve yazıları da bulunmaktadır.