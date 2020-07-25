Kazdağları’ndaki Su ve Vicdan Nöbeti’ne gitmek isteyen çevrecilere engelleme

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Kazdağları’nda siyanürlü altın madenciliğine karşı başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti”nin birinci yıl dönümü için gidenler Çanakkale-Gelibolu girişinde saatlerce bekletildi. Girişten geçmelerine izin verilmeyen çevreciler, geri dönmek zorunda kaldı.

Su ve Vicdan Nöbeti 26 Temmuz Pazar günü 1 yılını dolduruyor. Kazdağları’nda Kirazlı ve Balaban köyleri yakınında ve Çanakkale’nin içme suyu barajı Atikhisar’ın yanı başında Alamos Gold’ın taşeronu Doğu Biga Madencilik şirketinin siyanürlü altın madeni faaliyetlerine karşı başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti”nin birinci yılı için gitmek isteyen çevreciler Çanakkale -Gelibolu girişinde jandarma tarafından durduruldu.

Saat 17.00’den beri otobüslerde bekletildiklerini belirten İstanbul Kazdağları İnisiyatifi kimlik kontrolü yapıldığını ve araçlarının arandığını söyledi.

Çevrecilerden Tuğçe Özçelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, girişe izin verilmedi. Özçelik, "Otobüslerimizi zorla geri gönderiyorlar. Bizler de o zaman yaya olarak gideriz dedik. Başta biz karışmayız diyen kolluk kuvvetleri şimdi gözaltına alacaklarını söyledi. Yürümeye başladık. Yürüyüşümüzü engellediler, iki arkadaşımızı gözaltına aldılar, geri aldık! Şimdi oturma eylemi yapıyoruz" diye yazdı.