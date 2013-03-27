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Yaşam

Kazdağı'nda ilk tatlı su salyangozu bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada bulunan türe 'kazdaghensis' adı verildi

27 Mart 2013 20:37

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Kazdağı’nın Ayazma Deresi’nde yeni bir tatlı su salyangozu keşfedildiğini söyledi. Bu yeni türe 'kazdaghensis' adı verildi.

Flora ve fauna açısından zengin bir potansiyele sahip olan Kazdağları bölgesinde yeni bir canlı türü keşfedildi. Yrd. Doç Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Kazdağı’nın yüksek kesimlerinde yer alan Ayazma Deresi’nde 2 milimetre boyunda yeni bir tatlı su salyangozu türü keşfedildiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Odabaşı, Kazdağı’nın endemik türü olduğunu bildirdiği Bythinella cinsine ait bu yeni gastropod türüne ’kazdaghensis’ adı verildiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Odabaşı, "Bölgenin faunasını araştırırken bu türe rastladık. Kabuk ölçümleriyle anatomik yapılarını mikroskop altında inceledikten sonra Balkanlar’da, Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda ve Türkiye’de aynı cinsin farklı türleriyle karşılaştırma yaptık. Bunun neticesinde yeni bir tür olduğunu tespit ettik. Yeni tür olarak tescillenmesi için bir uluslararası müzede bırakılması gerekiyordu. Biz de Hamburg Zooloji Müzesi’ni tercih ettik. Bu tür, temiz ve soğuk sularda yaşıyor. Yeraltı sularında, Kazdağı’nda dağılım gösterdiği düşünülüyor. Literatürde ilk defa tanımlanan bu türün holotip ve paratip materyali, Hamburg Zooloji Müzesi’nde saklanıyor" dedi.

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