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Kazaz: Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum

Ünlü manken Tuğçe Kazaz, hayatındaki tüm bilinmeyenleri Aysha’ya anlattı.

29 Mayıs 2013 11:45

Yorgo Seitaridis’le evlendiğinde din değiştirip Hıristiyan olan Tuğçe Kazaz, boşandıktan sonra İslamiyet’e döndü. Kazaz, inanç dünyasını Aysha dergisinin haziran sayısına anlattı.

Moda ve kapak çekimleri için fotoğrafçı Cengiz Dikbaş'ın objektifine poz veren Kazaz, "O dönem iç çatışma içindeydim. Hıristiyanlığı seçmemin nedeni arayışlarımdı, aşk vesile oldu" dedi.

“Hıristiyanlığı bir türlü içime sindiremedim. İslamiyet’i doğru bulmadığım için reddetmiş değilim. Sadece kaynaşamamıştım. Öğrenmeye başladıkça İslamiyet’le yeniden bütünleştim. Şimdi dini vecibelerimi yerine getiriyorum. Namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. Göstermelik değil, samimi ve gerçek bir dönüşüm yaşıyorum. O dönemler sokakta karşılaştığım insanlardan çok sert tepkilerde aldığım oldu. Ama hiç birine diyecek lafım yok”

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