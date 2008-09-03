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Yaşam

Kazandıkları okul hizmet dışı!

OKS’de Meteoroloji Meslek Lisesi’ni kazananlar kayıt için gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Okul, hizmet dışıydı.

03 Eylül 2008 03:00

Ankara Keçiören’deki Meteoroloji Anadolu Meslek Lisesi uluslararası standartlara uygun eğitim vermediği için geçen yıl kapatılmıştı.

Ancak okulun hizmet dışı olduğundan kimsenin haberi yok. OKS’de bu okulu kazananlar kayıt yaptırmak için geldiklerinde kapalı kapılarla karşılaştı.

Hayalkırıklığı içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuran adaylara okulun kapatıldığı bilgisini verdi. OKS’den önce bu ayrıntıyı gözden kaçıran bakanlık yetkilileri okulu bu yılki OKS listesine almıştı.

Yüksek prestijli ve iş garantili olduğunu düşünerek bu okulu tercih edenlerin geleceği ise şimdilik belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı “57 öğrenci kazandı diye kapanan okulun yeniden açılması sözkonusu olamaz” diyor.

Öğrencilerin mağdur edilmemesi için bir alt tercihlerine yerleştirilmesi bekleniyor. Ancak bu okulu 20. tercih olarak yazan; yani bir alt tercihi bulunmayan 17 öğrenci var. Onları da iki seçenek bekliyor. Ya düz liseye gidecekler ya da 3. yerleştirme sonrası da boş kontenjanı kalan meslek liselerinden birine başvuracaklar.

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