Kazakistan'da 'Ayla' izdihamı

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'nın destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından organize edilen \'3\'üncü Kazakistan Türk Filmleri Haftası\', \'Ayla\' filminin gösterimi ile başladı. Filmin yoğun ilgi görmesi nedeniyle Kazak sinemaseverlerin çoğu salona giremeden döndü.

\'Ayla\' filminin Kazakistan\'daki galasında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, öncelikle Kazakistan\'ın 26\'ncı bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Türkiye\'de büyük yankı uyandıran Ayla filmini yaşanmış bir hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlandığını belirten Topçu, şöyle dedi:

\"Ayla\' filmi Türk milletinin merhametinin sinemaya yansımasıdır. Filmin yönetmen, yapımcı ve oyuncularını tebrik ediyorum. Oscar adayımız olan Ayla\'yı, 9 aday film arasına almasalar da Türk İslam Coğrafyası izleyici rekoru ile bu eseri ödüllendirmiştir. Kazakistan\'da da vizyona giren Ayla, bu akşam olduğu gibi inşallah bundan sonra da sinema salonlarının dolup taşmasına vesile olur. Bu filmi izlerken merhamet ve nizam medeniyetinin varisleri olduğumuzu, aynı atanın çocukları olarak, gururla, gerçek bir yaşanmışlıkla bir kez daha anlamış olacağız.\"

Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ise bir hafta boyunca birbirinden değerli sinema eserlerinin Kazakistanlı sinemaseverlerle buluşacağını hatırlatarak bu etkinliklerle birlikte Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü gönül köprüsünün, kardeşliğinin daha da pekişeceğini belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

\'TÜRKİYE İLE ANADOLU İÇ İÇE\'

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu da birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin bu coğrafyada çok ciddi yatırımları var. Bu yatırımlar da bizim kardeşliğimizi pekiştiriyor. Yıllar önce biz buralardan Anadolu\'ya gitmişiz, siz de bu topraklarda kalmışsınız. Bugünden itibaren beş gün boyunca izleyeceğiniz filmlerde de göreceksiniz ki Türkiye ile Anadolu iç içe. Bütün gelenek ve görenekler bir ve beraber. Bizim de iki bin yıllık birlik ve beraberliğimiz var. Bu beraberliğin daha da artırılması için bu tür kültürel etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyoruz.\"

Konuşmaların ardından oyuncu, yönetmen ve sponsorlara plaket verildi.



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