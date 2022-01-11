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Hükümet karşıtı protestolarla sarsılan Kazakistan'ın yeni Başbakanı Alihan Smailov oldu.

Smailov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından başbakanlığa aday gösterildi ve kısa süre içinde parlamentonun alt meclisinde yapılan oylama ile göreve getirildi. Oylama, devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

49 yaşındaki Smailov, Tokayev'in geçen hafta protestolar sebebiyle görevden aldığı hükümette başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Tokayev'in "terör eylemleri" olarak nitelendirdiği protestolarda 9 bin 900 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 164 protestocu öldürüldü.