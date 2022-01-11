Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'den ülkenin kurucu lideri Nazarbayev'e eleştiri: Zengin tabakası yarattı

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, meydana gelen protestoların ardından ülkenin kurucu lideri ve selefi Nursultan Nazarbayev'i eleştirdi.

Salı günü video bağlantı ile hükümet ve parlamentoya seslenen Tokayev, Nazarbayev'in iktidarının "uluslararası standartların bile üzerinde bir zengin tabakası yarattığını" ifade etti.

Tokayev, "Bence Kazakistan halkına hak ettiklerini verme; onlara sistematik ve düzenli olarak yardım etme zamanı geldi" diye konuştu. Kazakistan lideri, çok kâr eden şirketlerden devlet fonuna para vermeleri isteneceğini belirtti.

Batı basını, Tokayev'in Nazarbayev'i eleştirmesinin alışılmışın dışında bir gelişme olduğunu belirtti.

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Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 164 protestocu öldürüldü.