Kazakistan Devlet Başkanı: Rusya liderliğindeki barış gücünün çekilme süreci 2 gün içinde başlayacak

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümet karşıtı protestolar üzerine giden Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkeden ayrılma sürecinin 2 gün içinde başlayacağını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, hükümet karşıtı protestolar üzerine 19 Ocak’a kadar olağanüstü hâl (OHAL) ilan eden ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü desteğe çağıran Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Rusya liderliğindeki barış gücünün çekilme sürecinin 2 gün içinde başlayacağını ve 10 günden uzun sürmeyeceğini söyledi.

Tokayev “KGAÖ’nün ana misyonu başarılı bir şekilde tamamlandı” dedi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 164 protestocu öldürüldü.

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