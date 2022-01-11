Kazakistan’da THY çalışanlarını bırakıp Türkiye’ye döndüğü için eleştirilmişti; İlker Aycı, tahliye uçuşuna katıldı

Kazakistan’da çalışanların, LPG zammına tepki göstermesi üzerine başlayan protestolar sırasında Kazakistan'da eşi Tuğçe Saatman Aycı ile birlikte Kazakistan'da mahsur kalan ve geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönen İlker Aycı, eleştirilerin ardından THY çalışanlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşa katıldı.

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde görevde bulunan Türk Hava Yolları pilot ve kabin çalışanlarının yanı sıra özel hava kargo şirket personellerinin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan TK-6093 sefer sayılı uçak saat 10.40'ta hareket etti. Kazakistan Hükümeti ve Sivil Havacılığı'ndan alınan izinlerinden ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kazakistan'a giderek tahliye seferinde yer alıyor. Tahliye uçağında 3'ü bebek 167 yolcu bulunuyor. (DHA)

İlker Aycı eleştirilmişti

Kazakistan'da geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönen ve THY çalışanlarını Kazakistan'da bıraktığı için İlker Aycı eleştirilmişti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dün “THY CEO'su İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır” açıklamasını yapmıştı. Özkan, THY çalışanlarının, “Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY, 19 diğer şirket personeli Kazakistan'da kaldı” mesajını aktarmıştı.

TIKLAYIN | CHP'li Özkan: İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor