CHP'li Özkan: İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “THY CEO'su İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır” açıklamasını yaptı. Özkan, THY çalışanlarının, “Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY, 19 diğer şirket personeli Kazakistan'da kaldı” mesajını aktardı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan’daki THY çalışanlarının son durumlarına ilişkin bilgi verdi.

“THY CEO'su İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır” açıklamasını yapan Özkan, paylaşımında THY çalışanlarının şu mesajını aktardı:

“30 Aralık tarihinde THY CEO'su İlker Aycı ve eşi Almatı’ya gelmek için yola çıkmışlar. 31 Aralık tarihinde bu ülkede yakınlarını ziyaret eden Aycı, olaylar başlayınca 5 Ocak'ta TK-6223 TC-JDR uçağına kaptanlar, load master ve teknik personeli alıp ülkeden ayrılmıştır.

Şu ana kadar bizi arayan soran yok. Başkonsolos Türkiye’de. Otel güvensiz. İki gün önce oteli askerler bastı. Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY, 19 diğer şirket personeli Kazakistan'da kaldı.

İlker Bey’in eşinin kargo uçağı ile uçması kanunen yasak. Ayrıca uçakta 4 koltuk boş olmasına rağmen eşi hamile olan 1 pilot ve 2 kadın pilot uçağa alınmadı. İlaç kullanan kaptanların ilaçları bitiyor. Otelde güvenlik yok. Buranın istasyon müdürü ve konsolosluktan arayan yok. Durum çok iç acıcı değil açıkçası. Ayrıca televizyonlarda ekip ulaştı diye yanlış haber yapılıyor. Bu bilgiler yalan. Saygılarımla.”

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Ne olmuştu?

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Kazakistan medyasının ülkenin Sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlere göre hükümet karşıtı gösterilerde en az 164 kişi hayatını kaybetti. 8 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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