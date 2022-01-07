Cüneyt Özdemir: Kazakistan'da mahsur kalan THY İcra Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Türkiye’ye ulaştılar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kazakistan'da mahsur kalan Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı'nın Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan'da mahsur kalan THY yönetim kurulu başkanı, eşi ve pilotlarımız sağ salim Türkiye'ye ulaştılar" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Cüneyt Özdemir: THY İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı Kazakistan’da mahsur kaldı

Ne olmuştu?

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucunda başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Tokayev, çarşamba günü protestocuların binalara, altyapıları ve "silahların bulunduğu yerlere" el koyduğunu iddia etti. Tokayev, aynı zamanda "terörist" dediği protestocuların Almatı yakınlarında beş uçak kullandığını ve Kazakistan hava kuvvetlerinin duruma müdahale ettiğini iddia etti.

Tokayev, "Olabildiğince sert davranmayı planlıyorum" dedi. Kazakistan'da çarşamba günü polis, protestoculara biber gazı ve şok bombalarıyla müdahale etti. 200'den fazla insanın gözaltına alındığı belirtildi.