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Cüneyt Özdemir: THY İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı Kazakistan’da mahsur kaldı

"İlker Aycı ile iletişim kurulmuş, durumları iyi"

06 Ocak 2022 12:34

Gazeteci Cüneyt Özdemir, THY İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı Kazakistan’da mahsur kaldığını duyurdu.

Özdemir Youtube hesabından yaptığı yayında, “Neden Kazakistan’daydı tam olarak bilinmiyor, bir arkadaşını ziyarete gittiği söyleniyor. Kazakistan’daki havalimanı kapalı, protestocuların eline geçmiş olduğunu duydum.” dedi.

Twitter hesabından son yaptığı paylaşımda Özdemir, "İlker Aycı ile iletişim kurulmuş. Durumları iyi. Havalimanının açılmasını emin bir yerde bekliyorlar. İsyancılar havalimanını talan etmişler. Kargo uçağımız var." ifadesini kullandı. 
 
İlker AycıKazakistanmahsur
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