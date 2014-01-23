Kazadan kurtulanlar anlatıyor: Kucağımdaki bebeğimden haber alamıyorum

Kayseri'de yolcu otobüsünün şarampole devrilldi 21 kişi hayatını kaybetti. Katliamdan yaralı kurtulanlar anlattı. Yaralı kurtulan Selcan Aydın, "Uyuyorduk, kucağımda bebeğim vardı. Ama şimdi bilmiyorum nerede. Uyandığımda arabanın altındaydım, kar vardı, karı kazarak çıktım" dedi.

Kayseri'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kurtulanlar anlatıyor:

Yaralı kurtulan Selcan Aydın'ın eşi Asım Aydın: "Kazadan sonra otobüsün içinde çocuklarımı aradım. İkisini de bir türlü bulamadım. Çevremde ölüler vardı. Otobüsün ön camı patlamıştı, ben oradan çıktım"

E.K'nin kullandığı 34 DG 5950 plakalı yolcu otobüsünün, Pınarbaşı-Gürün karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralananların Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 9-10 yaşlarındaki bir erkek çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. 29 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 21'e yükseldi.

Özel Dünyam Hastanesinde tedavisi süren 29 yaşındaki Selcan Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle İstanbul'dan Muş'a gittiklerini söyledi.

Kaza sırasında uyuduğunu belirten Aydın, "Tek hatırladığım araba alt üst olmuştu. 5 kişiydik, eşim, ben, iki çocuğum ve eşimin kız kardeşi. Uyuyorduk, kucağımda bebeğim vardı. Ama şimdi bilmiyorum nerede. Uyandığımda arabanın altındaydım, kar vardı, karı kazarak çıktım. Bacağım kırılmış, o an hissetmemiştim. Otobüs hızlı mıydı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Yaralı kadının eşi Asım Aydın (30) ise kaza sırasında uyuduğunu, gözünü açtığında otobüsün devrildiğini anlattı. Otobüsün süratli olduğunu öne süren Aydın, "Kar, yağmur vardı. Kazadan sonra otobüsün içinde çocuklarımı aradım. İkisini de bir türlü bulamadım. Çevremde ölüler vardı. Otobüsün ön camı patlamıştı, ben oradan çıktım" dedi.