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Yaşam

Kazada ölen gençleri soyan polis, 2 saat önce GBT'lerine bakmış

Adana'nın Karataş ilçesinde 2013 yılı Mart ayında meydana gelen trafik kazasında trafik polislerinin ölen gençlerin telefonunu ve parasını aldığı ortaya çıktı.

23 Ocak 2014 11:28

Adana'nın Karataş ilçesinde geçen mart ayında iki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından trafik polislerinin ölen gençlerin telefonunu ve parasını aldığı, kazadan hemen önce de araçtakilere GBT kontrolü yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza yerine 3 saat geç giden trafik ekibinin ölen gençlere kazadan sadece 2 saat önce GBT kontrolü yaptıkları da tespit edildi. Evrensel gazetesinden Volkan Pekal'in haberine göre, kazada ölen gençlerin avukatı Tugay Bek, polis hakkında sadece hırsızlıktan işlem yapıldığına dikkat çekerek, adam öldürme kastı ya da en azından ihmal sonucu ölüm olduğuna dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

 

5 bin TL hâlâ kayıp

 

Gençlerden Murat Yüksel kaza anında hayatını kaybetmiş, diğer genç Umut Yıldırım yaralı olarak kurtulmuş ancak ekipler geç gelince o da hayatını kaybetmişti. Yıldırım’ın kaza sonrasında gece saat 02.00’da 155’i arayarak yerini tarif etmeye çalıştığı ancak şehir merkezine 17 km uzakta bulunan kaza yerine polisin ancak 3 saat sonra ulaştığı tespit edildi. Yıldırım’ın üzerinden 32 TL para çıktı. Ailesi bir süre sonra Yıldırım’ın üzerinde 5 bin TL ve bir cep telefonu daha olduğunu hatırlayınca savcılığa başvurdu. Araştırma sonucu polislerden birinin Yıldırım’ın SİM kartını kullandığı ortaya çıktı, telefon ise polisin evinde bulundu. Hırsızlıktan işlem yapılan polis 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

 

Hâlâ görevde mi?

 

Umut Yıldırım’ın annesi Aygül Ay, 155’i arayan oğluna 3 saat sonra ulaşılmasına isyan ediyor, “Oğlum polise güvendi, 308 gündür toprağın altında, o polis elini kolunu sallaya sallaya geziyor” diyor. Avukat Bek de, polis hakkında sadece hırsızlıktan işlem yapıldığını, “adam öldürme kastı” ya da “ihmal sonucu ölüm”den yargılanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi, polisin görevine devam ettiğini düşündüklerini de ekledi.

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