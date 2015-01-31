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Kazada hayatını kaybeden Japon tercüman 22 yıldır Türkiye'de yaşıyordu

Kazumi Takaya’nın 2 çocuğunu da Türkiye’de dünyaya getirdiği öğrenildi

31 Ocak 2015 11:08

Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Kazumi Takaya'nın eşi, cenazeyi teslim aldı. Takaya'nın, 22 yıldır Türkiye'de bulunduğu, bir süre Marmaray Projesi'nde çalışan mühendis Hisashi Takaya ile 13 yıl önce evlendiği öğrenildi. Kazumi Takaya’nın 2 çocuğunu da Türkiye’de dünyaya getirdiği öğrenildi.

Beraberinde Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli 2 kişiyle Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na giden  Takaya, eşinin cenaze işlemlerini takip etti. Yetkililerden trafik kazasına ilişkin bilgi aldığı öğrenilen Takaya, daha sonra otele geçti.

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen Takaya, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Japon tercümanın cenazesi uçakla İstanbul'a götürüldü. Hürriyet’te yer alan habere göre, Takaya'nın, 22 yıldır Türkiye'de bulunduğu, bir süre Marmaray Projesi'nde çalışan mühendis Hisashi Takaya ile 13 yıl önce evlendiği öğrenildi.

İki çocuğunu Türkiye'de dünyaya getiren Takaya'nın zaman zaman bazı Japon medyası için tercümanlık yaptığı belirtildi.

Terör örgütü IŞİD'in elindeki Ürdünlü pilot ve Japon gazetecinin serbest bırakılacağı yönündeki haberler üzerine önceki gün Akçakale ilçesine giden yabancı gazetecilere tercümanlık yapan Kazumi Takaya'nın içinde bulunduğu Kasım Polat idaresindeki hafif ticari araç, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 10. kilometresinde, önünde seyreden İbrahim Halil Şikak'ın kullandığı kamyona arkadan çarpmış, kazada Japon tercüman ile sürücü Polat yaşamını yitirmişti. 

 

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