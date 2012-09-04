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Yaşam

Kaza yeri savaş alanı oldu!

Çevredekilerin yardımıyla iş yerlerinden çıkarılan yaralılar, yoldan geçen araçlar ve olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

04 Eylül 2012 01:04

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a gelen ve üzerinde 06 BS 857 plakalı arızalı bir kamyon ile arkasına halatla bağlanan 65 NS 594 plakalı minibüsü çektiği belirtilen 65 EC 529 plakalı kamyon, Hacıbekir Mahallesi'ndeki Sebze Hali yakınlarında freninin arızalanması sonucu karşı şeride geçti. Park halindeki araçlara çarptıktan sonra manav dükkanlarına giren kamyon, tekrar yola çıkarak önce bir minibüse, ardından orta refüje çarpıp durdu. Kazada ilk belirmelere göre, manav dükkanlarında bulunan 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından adeta savaş alanına dönen olay yerine gelen polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla iş yerlerinin içinde yaralı aradı.
 
Kazaya neden olan kamyonda sıkışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü ise arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

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