Kaza yapan firmaların ismi açıklanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının kamuoyuna açıklanmasında yeni bir uygulama başlattı. Buna göre ölümlü kazaya karışan firmanın ismine emniyet açıklamasında da yer verilecek.

Karar’ın haberine göre, bu kapsamdaki ilk uygulama, dün, Sivas’ın Zarailçesindeki bir trafik kazasına ilişkin yazılı açıklamayla başlatıldı. Açıklamada, kaza yapan firmanın ismi açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sürücü Maksut Sosa sevk ve idaresindeki Ağrı Nuh Turizm firmasına ait 74 AG 653 plaka sayılı yolcu otobüsü Sivas ili Zara ilçesinde 31.08.2017 günü saat 19.30 sıralarında ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Kazada otobüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/22 no’lu Devlet Karayolunda Erzincan istikametinden Sivas istikametine seyreden yolcu otobüsünün kilometresi 16+100’e geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında düşük bankete düşmesi ve takla atarak savrulması neticesi meydana geldi”