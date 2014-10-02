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Yaşam

Kaza tespit tutanakları artık cep telefonundan da doldurabilecek

Hatalı tutanak girişini ortadan kaldıran uygulama, sigorta işlemlerini de hızlandıracak

02 Ekim 2014 17:50

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince (SBM) "mobil kaza tespit tutanağı" kullanıma sunuldu. SBM'den alınan bilgiye göre, sürücüler uygulamayla kaza tespit tutanaklarını kağıt form ve kaleme ihtiyaç duymaksızın akıllı telefonlar aracılığıyla doldurabilecek. Sürücüler için birçok avantaja sahip tutanağı doldurmak için taraflardan birinde akıllı telefon bulunması yeterli olacak. Araç plakası ve TC kimlik numarası ile birçok bilgiyi otomatik dolduran uygulama, bu sayede kullanıcılara hızlı ve kolay kaza bilgisi giriş imkanı sağlıyor.

 

Sigorta şirketine anında iletiliyor 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, hatalı tutanak girişini ortadan kaldıran uygulama, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerine hızlı erişimi, kazaya neden olan alanların hızlı ve kesin tespiti, kaza tutanağının anında sigorta şirketlerine iletilmesi gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca uygulama, coğrafi kod bazlı kaza istatistiklerinin oluşturulması ve sigorta sektörünün en büyük sorunlarından suistimallerin azaltılması konusunda da büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, dünyada ilk özelliği taşıyan mobil kaza tespit tutanağıyla kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması bekleniyor.

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