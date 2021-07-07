Kaz Dağları’ndan sonra Serçiler ve Terziler köylerinin ormanlık alanına da altın projesi!

Kaz Dağları’nda altın madeni için yapılan tahribatın ardından Çanakkale’ye bağlı Serçiler ve Terziler köyleri de altın madenciliği tehdidi altında. Kayyım atanan Koza Altın İşletmeleri AŞ. tarafından bu iki köyde altın-gümüş maden ocağı projesi hayata geçirilmek isteniyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Koza Altın İşletmeleri şirketi Çanakkale Merkez ilçesine bağlı Serçiler ve Terziler köyünde “altın - gümüş madeni” projesi için 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi.

İDA Dayanışma Derneği üyeleri karara karşı dava açtı. Dava dosyasına giren iki bilirkişi raporunda da açık ocak işletmeciliğinin çevreye vereceği zararlardan bahsedildi. Rapora itirazlar üzerine mahkeme üçüncü bir rapor istedi. Şirket, bu süreçte sahada herhangi bir faaliyette bulunmadı. Bölge sakinleri sadece sondaj çalışmaları yapıldığını söyledi. Şirket 2020 yılının kasım ayında bakanlığa bu kez kapasite artırımı için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası”nı sundu. Dosyada 94.8 hektarlık proje alanının 67.2 hektarının orman alanı olduğuna dikkat çekildi.

Kapasite artış talebine ilişkin dün Serçeler köyünde ÇED halkın katılımı toplantısı yapıldı. Bölge sakinleri toplantıya katılarak projeyi istemediklerini bir kez daha belirtti.

İDA Dayanışma Derneği’nden Pınar Bilir, maden sahası ile Atikhisar Barajı arasının 2 kilometre olduğunu belirterek, “Dün Kirazlı, bugün Serçiler ve Terziler. Tehlike şimdi daha büyük. Tek su kaynağımız Atikhisar Barajı’nın su havzası yeni bir maden talanı ile karşı karşıya. Su havzamızda binlerce ağaç kesilecek” dedi.