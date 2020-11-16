Kaz Dağları'ndaki çevrecilere 525 bin lira 'pandemi cezası'

Kaz Dağları’nda siyanürlü altın arama projesine karşı “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan ve onlara destek olmaya giden çevrecilere, pandemi gerekçesiyle toplam 525 bin lira para cezası kesildi. Hacizle karşı karşıya kalan çevreciler yardım çağrısında bulurken, “Kaz Dağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler” dediler. Şimdiye kadar çevrecilere 16 Kasım günü saat 12.48 itibariyle 13 bin 100 lira destek toplandı.

Kaz Dağları’nda Alamos Gold şirketinin taşeronu Doğu Biga Madencilik’in siyanürlü altın arama projesine karşı 425 gün “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan çevrecilere ve onlara destek olanları toplamda, 525 bin lira idari para cezası kesildi. Para cezalarının gerekçesi olarak koronavirüs pandemisinde alınan önlemlere uyulmaması gösterildi. Çevreciler şimdi bu cezayı ödeyebilmek için destek bekliyor.

Hacizle karşı karşıya kalan çevreciler, vatandaşlara yaptığı çağrıda “Kaz Dağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler. Yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik, hukuki süreci başlattık ancak bu süreç tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı” dediler.

Çevrecilerin çağrıları üzerine vatandaşlar internetten başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Şimdiye kadar çevrecilere 16 Kasım günü saat 12.48 itibariyle 13 bin 100 lira destek toplandı. Hedef ise 200 bin lira. (ANKA)