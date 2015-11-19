Kayyum atanan Aytekin Karahan, 'kamu ihalelerine fesat' şüphelisi

Kaynak Holding’e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğe dün mahkeme kararıyla 7 kayyum atandı. Her şirketten 5 bin TL alacak olan bir kayyumun aylık maaşı 105 bin TL, 7 kayyumun şirketler grubuna aylık maliyeti ise 735 bin TL olacak. Soruşturma kapsamında hâkimliğin kararında atanan kayyumlardan Aytekin Karahan'ın adı 2012’de Ankara Emniyeti’nin Kamu İhale Kurumu’na ilişkin operasyonda gündeme gelmiş, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek üzere çete kurma suçlamasıyla aralarında Karahan’ın ve KİK bürokratlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında dava açılmıştı. Kayyum İmran Okumuş'un ise, İran'da tutuklu bulunan Babek Zencani ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre; Kaynak Holding’e kayyum olarak atanan Aytekin Karahan’ın adı, 2012’de Ankara Emniyeti’nin Kamu İhale Kurumu’na ilişkin operasyonda gündeme gelmişti. Operasyon sonrası ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek üzere çete kurma suçlamasıyla aralarında Karahan’ın ve KİK bürokratlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında dava açılmıştı. Şüphelilerin Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarının devam ettiği belirtiliyor. Şüpheli Karahan, örgüt üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet suçlamasıyla yargılanıyor.

Kayyum kararını veren İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği gerekçe olarak, şirket ile yöneticileri hakkında yasa dışı FETÖ-PDY örgütü (Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması) adına faaliyette bulunmak, kara para aklamak, vergi kaçakçılığı yapmak, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek, yasadışı terör örgütü kurmak ve bu örgütün yöneticisi-üyesi olmak suçlarını gösterdi.

8 Eylül’de düğmeye basıldı

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önerge tarafından yürütülen soruşturma 8 Eylül 2015 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen arama el koyma kararı sonrasında, soruşturma konusu suçlara delil teşkil edebilecek belge, defter ve dijital malzemelere el konularak başladı. Mali konularda uzman polis memurları SGK ve MASAK görevlileri ile Vergi Denetim Uzmanlarından oluşan kurul, el konulan belge, defter ve dijital kayıtları inceledikten sonra hazırladıkları ön inceleme raporunda, söz konusu şirketlerin ticari faaliyetlerinin dışında yasa dışı FETÖ-PDY terör örgütüne finans temin ettikleri, kaynak ve para akışı sağladıklarına ilişkin bilgi belge ve bulgular tespit edildiği belirtildi.

Binaya polisle girdiler

Bu ön rapor sonucunda Kaynak Holding AŞ’ye bağlı şirketlerin sayılarının 24 olması nedeniyle delil karartılması ve yok edilmesinin önüne geçmek, terör örgütüne yapıldığı ileri sürülen finansmanın kesilmesi ile delillerin eksiksiz ve sağlıklı toplanabilmesi amacıyla Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nden holdinge bağlı şirket, vakıf ve derneklere kayyum atanması talep edildi.

Soruşturmayı yürüten başsavcılığın bu talebini değerlendiren 10. Sulh Ceza Hâkimliği Kaynak Holding bünyesindeki 24 şirketten 19’una ve bir vakıf ile bir derneğe 7 kayyum atanmasına karar verdi. Önceki gün çıkan karar şirketlere tebliğ edildi ve kayyumlar dün şirket yönetimini devraldı. Kaynak Holding’in Üsküdar, Bayrampaşa ve Bağcılar’daki şirket merkezlerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kayyumlar polislerle birlikte binalara girdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun yaptığı açıklamada, kayyum atamaları sonrası ve soruşturma kapsamında bir gözaltı kararı bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın gizli olduğuna da dikkat çeken Tosun şüpheliler hakkındaki soruşturmanın da devam ettiğini belirtti.

Hâkim belirledi

Hâkim Ali Arslan Giritli kayyumluk yapabilecek kişileri tespit ederek başsavcılığa bildirdi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimi Ali Arslan Giritli’nin verdiği söz konusu suçlamalarla ilgili 24 şirketten 19’una kayyum tayini zorunluluğu görüldüğü yönündeki kararında şirketler ve kayyumlar da sıralandı.

Hâkimliğin kararında kayyum olarak atanan İmran Okumuş, Sezai Çiçek, Hüseyin Yaşar, Aytekin Karahan, Ertuğrul Erdoğan, İsmail Gülen, Levent Küçük’ün yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmaları ve yönetim organının yetkilerinin tümünü devralacağı da belirtildi. Kararda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliği ardından toplanan kayyumların yönetim kurulu başkanını kendi aralarından seçmeleri ve şirketlerin faaliyetlerini yönetmeyi derhal devralmaları da istendi.

Karahan'ın adı KİK davasına girdi

Kaynak Holding’e kayyum olarak atanan Aytekin Karahan’ın adı, 2012’de Ankara Emniyeti’nin Kamu İhale Kurumu’na ilişkin operasyonda gündeme gelmişti. Operasyon sonrası ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek üzere çete kurma suçlamasıyla aralarında Karahan’ın ve KİK bürokratlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında dava açılmıştı. Şüphelilerin Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarının devam ettiği belirtiliyor. Şüpheli Karahan, örgüt üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet suçlamasıyla yargılanıyor.

Zencani ile ortak fotoğrafları var

Yine kayyum olarak atanan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi İmran Okumuş’un adı ise 17 Aralık soruşturması sırasında gündeme gelmişti. Okumuş’un Rıza Sarraf’ın ortağı, İranlı işadamı Babek Zencani ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Okumuş, Haluk Ulusoy ile birlikte Zencani’nin Tacikistan’daki otobüs terminalinin açılışında görüntülenmişti. Haluk Ulusoy bir açıklama yaparak, Zencani ile hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti. Okumuş, Ulusoy Holding CED'luğu yanı sıra Yurtiçi Otobüsçüler Federasyonu ve Karayolu Yolcu Taşımacıları Profesyonel Yöneticiler Derneği başkanlığı da yapıyor. İmran Okumuş, geçtiğimiz aylarda yapılan seçim sonrası PÜİS başkanı oldu.

Kayyum atanan şirketler

Kaynak Holding A.Ş., Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti, Kaynak Holding Dış Ticaret A.Ş, Sürat Turizm Organizasyon, Nüans Turizm, Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Işık Yayın Ticaret A.Ş, N-T Kitap Kırtasiye Büro Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş, Sürat Eğitim Araçları ve Büro Mobilya Sistemleri A.Ş, Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret A.Ş, UTT Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Ticaret A.Ş, Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş, Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş, Sürat Lojistik A.Ş, Sentries Telif ve Lisans A.Ş, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, İtina Gıda İçecek ve Temizlik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret ve Pazarlama A.Ş, Baran Tarım, Kaynak Vakfı ve Kaynak Eğitim Derneği.