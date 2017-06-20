Kayyımın kaldırttığı ‘Uğur Kaymaz’ heykelinin yerine saat kulesi dikildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evinin önünde babası ile birlikte polis tarafından öldürülen Uğur Kaymaz’ın kaldırılan heykelinin yerine kayyım atanan Kızıltepe Belediyesi tarafından saat kulesi dikildi.

Kızıltepe’de 20 Kasım 2004 yılında evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen Uğur Kaymaz anısına ilçede yapılan anıt, İçişleri Bakanlığı tarafından Kızıltepe Belediyesi’ne atanan kayyım Ahmet Odabaş tarafından kaldırılmıştı.

Kızıltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Kaymaz’ın kaldırılan heykelinin yerine saat kulesi dikildi.

Ne olmuştu?

12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz 21 Kasım 2004’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polisler tarafından “terörist” oldukları gerekçesiyle öldürüldü.

Evlerinin önünde öldürülen Uğur Kaymaz’a 13 kurşun, babasına 8 kurşun isabet etmişti.

Olayla ilgili dört polis hakkında dava açılmıştı. Sanık polisler Mehmet Karaca, Yaşafettin Açıkgöz, Seydi Ahmet Döngel ve Salih Ayaz tutuksuz yargılanmıştı.

Mahkeme “meşru müdafaa” gerekçesiyle polislerin beraatına karar vermişti.

Temyize giden davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle onamıştı.

İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından Kaymaz Ailesi, AİHM’e başvurmuştu.

AİHM, Uğur ve Ahmet Kaymaz’ın hayatını kaybettiği operasyonun riskleri minimuma indirecek biçimde planlanmadığına ve öldürücü güç kullanımının gerekli olmadığına, dolayısıyla yaşama hakkını düzenleyen 2. Maddenin ihlal edildiğine karar vererek Türkiye’yi mahkum etmişti.

Kızıltepe Belediyesi 4 Ağustos 2009’da bir kavşağın ismini Uğur Kaymaz olarak değiştirmiş ve avuçlarında güvercin bulunan 2 çocuk heykeli yaptırmıştı.

Belediyeye kayyum olarak atanan Ahmet Odabaş’ının talimatı ile 10 Haziran tarihinde iftar vakti heykelin etrafını TOMA ve zırhlı araçlar ile kapatan belediye ekipleri ve polisler heykeli kepçelerle kaldırmıştı.

Öğretmen Kamuran Aydoğan tarafından yapılan heykelde yer alan Kürtçe sözcüklerin Türkçe karşılığı şöyleydi:

Memleketin sokaklarında güler yüzlü çocuklarız

Kan yüzlü bulutlar canımızı alıyor

Biz Mezopotamya çocuklarıyız

Barış güvercinleriyiz

Size göre ise bir can

Bazen hatırlayın bizi

Yüreğinizde yer açın bize

dihaber’de yer alan habere göre Kızıltepe Belediyesi’ne atanan kayyum Ahmet Odabaşı, işe Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz’ı işten atmakla başlamıştı.

Anne Kaymaz geçen yıl, oğlunun öldürüldüğü 21 Kasım gününde işinden olmuştu.