Kayyım Lisa Çalan'ı önce işten çıkardı sonra savunma istedi

IŞİD’in HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden yönetmen Lisa Çalan’ın işine son veren kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne dava açıyor. Çalan’ın avukatı Alişan Şahin, “Önce infazı yapmış yani işten çıkarmış ardından da ayın üçünde de savunmaya çağırıyor. Dava açmaktan başka çare bırakmadılar” dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda, 7 Haziran 2015 seçimlerine iki gün kala düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı HDP’nin seçim mitingi, art arda patlayan iki bombayla kana bulanmıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı patlamada sinema sanatçısı Lisa Çalan da iki bacağını birden kaybetmişti. Çalan geçirdiği ameliyatlar sonrasında Türkiye’de maliyeti fazla olan protez bacaklar için Almanya’ya gitmiş, ihtiyaç olan 400 Bin TL ise yardım kampanyası ile toplanmıştı. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başlayan Çalan ve 8 kişinin görevine geçen günlerde son verildi. İşten çıkarılanlara yapılan sözlü açıklamada “bu kadrolara ihtiyaç olmadığı” ifade edildi.

"Hukuk açısından bir vehamet"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Çalan’ın avukatı Alişan Şahin hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirildiğini belirterek, “Belediyenin yaptığı tebligat bile hukuka aykırı. Önce infazı yapmış yani işten çıkarmış ardından da ayın üçünde savunmaya çağırıyor. Bu hukuk açısından bir vehamet. Bunun altına da kayyımın imza atması bu işi daha değişik bir boyuta taşıyor. Yanlış bir işlem yapılmış, o bile gözden geçirilmeden direk bir önyargıyla direk kapının önüne konulmuş. Lisa ile beraber 8 kişi var. Bu hukuk adına yapılan ciddi bir vehamettir. Kayyım şimdiye kadar geri adım atmadı. Bize dava açmaktan başka çare bırakmadılar. Dava açıp işe iadesini talep edeceğiz” diye konuştu. Şahin bu hafta içi müvekkili Çalan’ın işe iadesi talebine ilişkin dilekçeyi işleme sokacak.

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