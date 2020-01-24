T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayyım Lisa Çalan'ı önce işten çıkardı sonra savunma istedi

Çalan’ın avukatı Alişan Şahin, “Dava açmaktan başka çare bırakmadılar” dedi

24 Ocak 2020 09:41

IŞİD’in HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden yönetmen Lisa Çalan’ın işine son veren kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne dava açıyor. Çalan’ın avukatı Alişan Şahin, “Önce infazı yapmış yani işten çıkarmış ardından da ayın üçünde de savunmaya çağırıyor. Dava açmaktan başka çare bırakmadılar” dedi.

"Hukuk açısından bir vehamet"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Çalan’ın avukatı Alişan Şahin hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirildiğini belirterek, “Belediyenin yaptığı tebligat bile hukuka aykırı. Önce infazı yapmış yani işten çıkarmış ardından da ayın üçünde savunmaya çağırıyor. Bu hukuk açısından bir vehamet. Bunun altına da kayyımın imza atması bu işi daha değişik bir boyuta taşıyor. Yanlış bir işlem yapılmış, o bile gözden geçirilmeden direk bir önyargıyla direk kapının önüne konulmuş. Lisa ile beraber 8 kişi var. Bu hukuk adına yapılan ciddi bir vehamettir. Kayyım şimdiye kadar geri adım atmadı. Bize dava açmaktan başka çare bırakmadılar. Dava açıp işe iadesini talep edeceğiz” diye konuştu. Şahin bu hafta içi müvekkili Çalan’ın işe iadesi talebine ilişkin dilekçeyi işleme sokacak. 

TIKLAYIN - Diyarbakır kayyımı, IŞİD saldırısında iki bacağını da kaybeden Lisa Çalan’ı işten çıkardı

 

ETİKETLER

lisa çalanalişan şahinkayyımişten çıkardısavunma istedidiyarbakır mitingibombalı saldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24