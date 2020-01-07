Diyarbakır kayyımı, IŞİD saldırısında iki bacağını da kaybeden Lisa Çalan’ı işten çıkardı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır’daki mitingine IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarıldı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda, Lisa Çalan da dahil olmak üzere 8 kişinin görevine son verildi. İşten çıkarılanlara yapılan sözlü açıklamada “bu kadrolara ihtiyaç olmadığı” ifade edildi. Görevine son verilenler arasında müzik ve tiyatro sanatçıları da bulunuyor.

Yönetmen Lisa Çalan, 2016 yılından bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’nde sahne tasarımcısı olarak görev yapıyordu.Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan Çalan, işten atılmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birçok kişinin işine son verildi"

"Kayyumlar 2016 yılından bu yana birçok arkadaşımızın işine son verdi. Ben de onlardan biriyim. Elbette işsiz kalanlardan farkım yok. Benim tek ayrıcalığım fiziksel koşullarım sebebiyle iş bulma imkânımın başkalarına göre çok sınırlı olması"

"Kanuna göre istihdam edilmem lazım"

"Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör mağdurlarının kamuda istihdam edilmesi gerekiyor. Beni de etmişlerdi. Peki n’oldu da işten atıldım? Beni arama lütfunda bile bulunmadılar. Adresime gönderilen evrakı bekliyorum. En üzücü yanı da bizim işten atılmamız kararını verenlerden birinin çok uzun yıllardır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve hepimizin tanıdığı biri olması."

"Başıma gelecekleri aslında tahmin ediyordum. Yıllarca süren davamız geçen ay sonuçlandı. IŞİD’li üç sanığa müebbet hapis cezası verildi. Devlet bu patlamada kendi kusurunu kabul edip bana tazminat ödedi ve arkasından işten çıkarıldım.

"Mahkemeden kurtulamayacak mıyım?"

"Ben mahkemelerden kurtulamayacak mıyım! Yıllarca adalet peşinde koştum, duruşmalara gidip geldim. Şimdi de iş hakkım için mahkemelere taşınacağım anlaşılan. IŞİD’le savaşan ve IŞİD’i mahkûm eden anlayışın, IŞİD mağduru bir kadını işsiz bırakarak mağdur etmesi sizce de garip değil mi?

"Mücadeleye devam edeceğim"

Tazminatını ödedik, sanıklara ceza da verdik, bu ona yeter diyorlarsa ben adalete ve vicdana güveniyorum, mücadele etmeye devam edeceğim diye cevap vermek istiyorum. Bacaklarımı kaybettikten sonra hatırlayamadığım sayıda ameliyat geçirdim. Tedavim halen devam ediyor. Mekanik protezlerimin bakımı, onarımı ve tedavi masraflarım için benim sigortaya ihtiyacım var. Bunu herkes biliyor. Düzenli olarak kendi imkanlarımla yurt dışına gidip protezlerimin ayarlarını yaptırıyorum. Bütün bu harcamaları da kendim karşılıyorum. Ben ayağa kalkmak ve duruşmada katillerin karşısına dikilerek onlardan hesap sormak için mücadeleden hiç vazgeçmedim, bana bu haksızlığı yapanlarla da mücadele edeceğim.