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Politika

Kayyım atanınca kaldırılan Diyadin Belediyesi'nin Kürtçe tabelası geri kondu

İçişleri Bakanı Soylu tabelaların geri konması için talimat vermişti

13 Eylül 2016 15:09

Ağrı’nın Diyadin İlçe Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren’in indirdiği belediye hizmet binası girişindeki Kürtçe tabela, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile yeniden konuldu.

Kanun hükmü kararnameyle İçişleri Bakanlığı tarafından 28 belediyeye kayyım atandı. Kayyum atanan belediyelerden biri olan Diyadin Belediyesi’nin girişindeki biri Türkçe diğeri de Kürtçe olarak yazılan tabelalardan, Kürtçe olan ’Şaredariya Giyadine’ yazısı kaldırıldı. Türkçe olarak ’Diyadin Belediyesi’ yazılı tabela kaldı. 

Konunun basında yer alması ve gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaldırılan Kürtçe tabelanın tekrar yerine konulması talimatını verdi. Bunun üzerine yetkililer gece saatlerinde tek tek harflerden oluşan Kürtçe tabelayı tekrar yerine koydu.

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