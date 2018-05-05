Kayyım atanan Siirt Belediyesi'ne ait kütüphanedeki Kürtçe kitaplar kaldırıldı!

İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyım atanan DBP’li Siirt Belediyesi'ne ait Celadet Elî Bedirxan Kütüphanesi’ndeki Kürtçe tabelanın kaldırılmasının ardından, Kürtçe kitapların da sessiz sedasız yerlerinden kaldırıldığı ortaya çıktı.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, kütüphaneye giden üniversite öğrencilerinin Kürtçe kitapları bulamamsıyla ortaya çıktı.



Kürtçe kitapların neden yerlerinde olmadığını soran öğrencilere, kütüphane görevlileri “Bilmiyoruz” yanıtı verdi.



Öte yandan kütüphanenin girişindeki duvarlara kırmızı sprey boya ile Rabia işareti ve "Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet" ile "Vatan sevgisi imandandır" gibi yazılamalarının yapıldığı görüldü.