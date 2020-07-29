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Kayyım, 20 gün önce kurulan şirkete konser için 7 milyon TL ödedi

29 Temmuz 2020 20:26

Devlete 45 milyon TL'lik vergi borcunu ödemeyen kayyım, 20 günlük şirkete 7 milyon TL ödedi. Aynı kayyımın şirket CEO'sunun kız kardeşine de 1 milyon 50 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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