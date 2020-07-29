Kayyım, 20 gün önce kurulan şirkete konser için 7 milyon TL ödedi

Anka'nın haberine göre, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve MKE Ankaragücü Spor Kulübüne 8 milyon TL'den fazla reklam ödemesi yapmasıyla gündeme gelen kayyımın 20 gün önce 50 bin TL sermaye ile kurulan şirkete 7 milyon 21 TL açık hava konser sponsorluğu ödemesi yaptığı ortaya çıktı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) mallarına el koyduğu Mustafa Şevki Kavurmacı'nın Aydınlı Grup isimli şirketini yöneten kayyımın devlete olan 45 milyon TL'lik vergi borcunu ödememesi nedeniyle Kavurmacı'nın avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımış şirketin zarara uğratıldığını belirtmişti.

Bu iddia sonrası da kayyımın, reklam adı altında o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü Spor Kulübüne 4 milyon 72 bin TL, Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e ait Dilmen Sportif A.Ş'ye de 4 milyon 80 bin TL artı KDV ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Aynı kayyımın 50 bin TL sermaye ile 20 gün önce kurulan Ankara Ticaret Odasına bağlı Saras Organizasyon Danışmanlık Tanıtım Bilişim Reklam A.Ş'ye eylül ve ekim ayları için 7 milyon TL'lik konser ödemesi yaptığı öğrenildi.

Konserde ise Sibel Can, MFÖ, Edis, Funda Arar, Teoman gibi isimler yer aldı. Konser afişinde yer alan Ferhat Göçer'in yerine de Haluk Levent sahne aldı. 50 bin TL sermayeyle 11 Ocak 2019 tarihinde kurulup Şubat ayında açık hava konseri sponsorluğu adı altında kayyımın yönettiği şirketten 7 milyon 21 TL ödeme alan şirketin kayyımın bu şirketi tercih etmesinin sebebi merak konusu oldu.

Aynı kayyımın, Aydınlı Grup'a TMSF tarafından atanan CEO Ertunç Laçinel'in kız kardeşine ait Medya Teknoloji isimli şirkete de 1 milyon 50 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. 2017 yılında üç farklı tarihte kesilen faturalarda fotoğraf çekimi için ödeme yapıldığının yazması dikkat çekti. Bu ödemeden kısa bir süre sonra da hem kayyım heyetinde bulunan hem de Aydınlı Grup da CEO olarak görev yapan Ertunç Laçinel açıklanmayan bir nedenle görevden alındı. Yerine başka bir isim atandı. Atanan yeni CEO da geçtiğimiz günlerde görevden alındı.