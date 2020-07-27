Vergi borcunu ödemeyen kayyım, Rıdvan Dilmen'in şirketinin billboardlarını kiralamış

'FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik TUSKON soruşturmasında ismi geçen Mustafa Şevki Kavurmacı'nın TMSF tarafından el koyulan şirketlerinden Aydınlı Grup'a atanan kayyımın, eski futbolcu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in şirketinden milyonlarca liralık bilboard kiraladığı ortaya çıktı.

KRT'den Çağdaş Ulus'un haberine göre, Kavurmacı'nın avukatları 2019 yılında bu şirkete atanan kayyım hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bir başvuruda bulundu. Avukatlar şirketin zarara uğratıldığını savunurken, kayyımın devlete olan 45 milyon TL'lik vergi borcunu da ödemediğini belirtti.

Vergi borcunu ödememesiyle gündeme gelen kayyım, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in şirketine milyonlarca liralık reklam verdi. Aydınlı Grubu yöneten kayyım, 2018 ve 2019 yıllarında Rıdvan Dilmen'e ait Dilmen Sportif AŞ'ye reklam billboardlarını kullanma karşılığında 4 milyon 80 bin TL + KDV ödeme yaptı.

Sözleşmeye göre; Dilmen Sportif AŞ.'nin Etiler, Ulus ve Merter'de bulunan bilbordlarına Aydınlı Grup bünyesinde bulunan US Polo, Pierre Cardin ve Cacharel markalarına ait reklam ilanları konuldu.

2018 yılındaki ilan alanları için Aydınlı Grup adına kayyım, Dilmen Sportif A.Ş'ye 2 milyon 550 bin TL 2019 yılındaki ilanlar için de 1 milyon 530 bin TL artı KDV ödeme yaptı.