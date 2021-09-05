Kayserispor'un eski başkanlarından Recep Mamur hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden Kayserispor'un efsane başkanı 73 yaşındaki Recep Mamur hayatını kaybetti.

Yukatel Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Recep Mamur, yarın Hulusi Akar Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.