Kayserispor TFF'nin 'seyircisiz devam' kararına tepkili

TFF'nin liglerin tatil edilmeyeceği yönündeki açıklamasına Kayserispor yöneticileri tepki gösterdi.



Çin'den dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs yüzünden Avrupa'da birçok ligin askıya alınmasına karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz devam etme kararı büyük tepki çekti.

"Gideceğimiz otelde Koronavirüs olmadığını garanti eder misiniz?"

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kararın akla ve mantığa uymadığını belirterek, "Hangi takıma virüs taraması yaptınız? Hangi oyuncudan ya da kulüp çalışanından kan örneği aldınız? Gideceğimiz hava yolunda, otelde, statta Koronavirüs olmadığını garanti eder misiniz? Sağlık Bakanlığı evde kal derken biz neden çıkıyoruz? Oyuncular maça çıkarken maske takacak mı?



Oyunda en az 1 metre mesafe olacak mı? Bu kararı alan TFF yöneticilerini maçlara maskesiz ve oyuncularla maç öncesi ve sonrası olmak üzere nefes nefese sohbete davet ediyorum" dedi.



Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Ali Kaynar da, sosyal paylaşım sitesinden "İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu? Avrupa, ligleri iptal ediyor. Biz, bir şey yokmuş gibi mi davranacağız. Hani evden çıkmayacaktık" diye tepki gösterdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamada Süper Lig'de karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararında bir değişiklik olmadığını söylemişti.

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