'Kayserilinin şuurunu para göstererek ölçüyoruz!'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ortaklaşa düzenlenen “3’üncü Kayseri Ekonomi Sempozyumu”nda, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un esprili konuşması dikkat çekti. Rektör Keleştemur, Kayserili çocuk ve gençlerin şuurlarının açık olup olmadığını anlamak için ‘kağıt para gösterdiklerini' söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Prof. Dr. Keleştemur, “Ben Rektör olmanın yanı sıra bir tıp adamıyım. O nedenle de ekonomiyle anılan Kayseri’deki bir uygulamayla konuya mizahi yönden yaklaşayım. Kayseri adı geçince hemen ekonomi ile özdeşleştirilir. Acil servisimize, Kayseri dışından gelen çocuk ve gençlerin şuurunun açık olup olmadığını anlamak için adını, soyadını, doğum tarihini yıl, ay ve gün olarak sorarız. Ama, aynı durumdaki çocuk veya delikanlı Kayserili ise, şuurunun açık olup olmadığını anlamak için çeşitli kağıt para gösteririz. Kağıt paranın değerini söylerse şuuru açıktır ve tedaviye ihtiyacı olmadığını anlar, taburcu ederiz. Ekonomi kenti olarak bilinen Kayseri’de bu uygulama oldukça başarılı oluyor” dedi.