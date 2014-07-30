Kayseri'de Suriyeli mülteci gerilimi

Kayseri’de sayıları her geçen gün artan Suriyelilerin kadınları taciz ettiğini, çocukların dövdüğü öne süren eli sopolı bir grup sokak sokak dolaşarak Suriyeli sığınmacılara saldırmak istedi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'da yaşanan olayların ardından Kayseri'de Danişmengazi Mahallesi sakinleri, sayıları giderek artan ve rahatsızlık yaşattıklarını öne sürdükleri Suriyeli sığınmacılara tepki amacıyla toplandı. Bazı kişilerin ellerine sopa aldıkları görülürken, kalabalık sokak sokak dolaşarak, Suriyeli sığınmacıları istemediklerini söyledi. Öfkeli kalabalığı polis biber gazı kullanarak dağıtırken, bir Suriyeli'nin otomobili sopalarla tahrip edildi.

DHA’nın haberine göre, Merkez Melikgazi İlçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde oturanlar, Suriye 'de devam eden iç savaş kaçıp Türkiye 'ye sığındıktan sonra mahallelerine yerleşen Suriyeliler'e tepki gösterdi. Suriyeliler'in kendilerini rahatsız ettiğini savunan mahalle sakinleri, son olarak bir Suriyeli'nin çocukları dövdüğünü öne sürerek biraraya geldi. Kalabalıktaki bazı kişilerin ellerinde sopa olduğu görüldü. Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 150 kişiye, kısa sürede gelen polisler dağılmaları uyarısında bulundu. Sayıları 300'e ulaşan ve çoğunlugunu gençlerin oluşturduğu grup, 'Burada Suriyeli istemiyoruz' sloganı attı.

Bir mahalle esnafı da mahallelerinde yaşayan bazı Suriyeliler'in çocuklarını ve eşlerini taciz ettiğini öne sürdü. Gösterici grup, sokak sokak dolaşarak, Suriyeli sığınmacıları istemediklerini söyledi. Bu sırada Suriyeli bir sığınmacıya ait otomobil sopalarla tahrip edildi. Polis biber gazı kullanarak kalabalığı buradan uzaklaştırdı.

Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Yalçınkaya, öfkeli kalabalığa yönelik megafonla yaptığı anonsta, "Biz Türk polisiyiz. Bize güvenmelisiniz. Bu iş kan akıtmakla çözülmez. Sesinizi, yüksek makamlara duyurdunuz. Gereken yapılacak" diye seslendi.

Polisin, grubu ikna etmesinin ardından kalabalık kontrollü olarak dağıldı. Polis, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki önlemlerini sürdürüyor.