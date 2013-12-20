Kayseri'de HDP'ye yer kiralayan bina sahibi dövüldü

Kayseri’de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) il başkanlığı açması ve yarın Pınar Aydınlar-Ferhat Tunç'un vereceği konser nedeniyle yaşanan gerginlik sürüyor. Konserin düzenleneceği salonun tahsisinden son anda vazgeçilirken, HDP İl Başkanlığı’nın bulunduğu dairenin sahibi ve HDP üyesi K.M., kimliği belirsiz 4 kişi tarafından dövüldü.

Demet Öztürk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, HD’nin Kayseri’de il başkanlığı açmasının ardından, önce 100 kişilik bir grup HDP binasına yürümüş, BDP Ağrı milletvekili Halil Aksoy ve parti yöneticileri, parti binasından polis eşliğinde ayrılabilmişti. Dün de şehit aileleri ve gaziler, HDP’ye yürüyerek partinin kapatılmasını istemişti. Dün saat 21.30’da ise, HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu dairenin sahibi K.M., yarın 18.30’da düzenlenecek Pınar Aydınlar-Ferhat Tunç konserinin gerçekleşeceği salonun, tek taraflı olarak sözleşmesinin iptal ettiğini öğrendi. Salon sahibi ile konuşmak için giden K.M., iddiaya göre salonun önünde bekleyen 4 kişi tarafından dövülerek hastanelik edildi. K.M., Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis travma bölümünde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Siyaset yapma hakkımız engelleniyor

HDP İl Başkanı Tahsin Yılmaz, yaşananları kınadığını belirterek tepkisini şöyle dile getirdi: "Halkların Demokratik Partisi ülkede barış istiyor, emeğin haklarının kazanılmasını istiyor, özgürlüklerin genişletilmesini istiyor. Bu amaçla HDP il örgütünü kurduk. Ancak emekten, barıştan, özgürlükten yana olmayan kişi ve kuruluşlar HDP’ye yönelik saldırılarda bulunuyor. Birkaç gündür parti binamıza, bazı yöneticilerimize yönelik saldırılar oldu. Son olarak arkadaşımız dövüldü. Siyaset yapma hakkımız, yapacağımız etkinlikler engelleniyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak bu hakların, demokrasinin herkes için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Vali’ye de, bürokratlara da görev başlarında olmaları, adaletli olmalarını söylüyoruz."

Bu konser yapılacak

Pınar Aydınlar ve Ferhat Tunç konserinin mutlaka yapılacağını belirten İl Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konser etkinliğimizin yapılacağı salon tek yanlı iptal edildi. Konseri, salon verilmezse Cumhuriyet Meydanı’nda, Mimarsinan Parkı’nda olmazsa Erciyes’te yapacağız. Bu konseri burada yapacağız. Kayseri’de konser yapılacak. Vekillerimiz Kayseri’ye akın edecek. Onlar da olayın peşindeler. Halkımız da bunun takipçisi olmalı. Demokrasinden yana olanlar takipçi olmalı. Ülkemiz karanlık güçlere bırakılmamalı."