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Kültür-Sanat

Kayseri'de 'Cumhuriyet Oratoryosu'

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 'Cumhuriyet Oratoryosu' konseri düzenlendi

31 Ekim 2018 12:51

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, \'Cumhuriyet Oratoryosu\' konseri düzenlendi. Programda, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıka Komutanlığı sanatçıları, Atatürk\'ün sevdiği eserleri seslendirdi.
Merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi\'nde bulunan Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu\'nda, \'Cumhuriyet\'in 95\'inci yılına özel\' düzenlenen programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, hakimler ve savcılar ile çok sayıda avukat ve davetliler katıldı.
Rejisörlüğünü Murat Atak, Müzik Direktörlüğünü ise Ankara Devlet Operası Solist Sanatçısı Mehmet Yılmaz\'ın yaptığı, \'Cumhuriyet Oratoryosu\', Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk\'ün sevdiği şarkılarında aralarında yer aldığı, \'Sarı Saçlım, Memleketim, Çökertme, Gesi  Bağları, İzmir\'in Kavakları, Harbiye Marşı, Hekimoğlu, Ah Bir Ataş Ver,  Karahisar Kalesi,  Çanakkale İçinde, Dağ Başını Duman Almış, 10\'uncu Yıl ve  İzmir Marşları\' gibi pek çok eser seslendirdi. Konser girişinde dağıtılan Türk bayrakları ile şarkılara eşlik eden davetliler, fotoğraf ve video çekerek, konseri ölümsüzleştirdi.

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