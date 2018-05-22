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Politika

Kayseri'de CHP milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Kayseri'de 24 Haziran seçimleri için 8'inci sırada milletvekilliğine aday gösterdiği iş adamı Metin Kantarcı, sıralamadaki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi

22 Mayıs 2018 21:44

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Kayseri\'de 24 Haziran seçimleri için 8\'inci sırada milletvekilliğine aday gösterdiği iş adamı Metin Kantarcı, sıralamadaki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.
Kayseri’de 12 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısı ile CHP\'den aday adaylığını açıklayan iş adamı Metin Kantarcı, dün parti yöneticileri tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilen milletvekili aday listesinde Kayseri’den 8’inci sırada aday gösterildi. Ancak, Metin Kantarcı, sıralamadaki yerini beğenmeyip adaylıktan çekildi. Kantarcı dilekçesini YSK\'ya verdi.
Sıralamadaki yeri nedeniyle adaylıktan çekildiğini doğrulayan Metin Kantarcı, parti üyeliğinden istifa etmediğini söyledi. Kantarcı, \"Diğer aday arkadaşlarımızla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ben bir iş adamı olarak, yerimin 8’inci sıra olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle adaylıktan çekildim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Partimden kesinlikle istifa etmedim, sadece adaylıktan çekildim. Dilekçemi de Seçim Kurulu\'na bugün verdim\" dedi.
Diğer yandan, milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs\'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs\'ta ilan edilecek. Bu nedenle CHP\'nin 26 Mayıs\'a kadar Metin Kantarcı’nın yerine aday gösterilecek ismi açıklaması bekleniyor.
İLK SIRADA, İYİ PARTİ\'YE GEÇEN ARIK YER ALDI
CHP, Kayseri’de ilk sırada, İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri arasında yer alan mevcut milletvekili Çetin Arık’ı yeniden aday gösterirken, sıralama da şu şekilde oluştu:
\"Ahmet Yıldız (Saadet Partisi kontenjanı) Aşkın Genç, İbrahim Kaan, Mazhar Oğuz Özsoy, Gonca Yelda Orhan, Recep Bulut, Kadim Şahin ve Nizamettin Temel.\"

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